Clamoroso dalla Francia: la Juve ha contattato Xavi per il post Thiago Motta

Clamorose indiscrezioni arrivano in merito al futuro della panchina dei bianconeri. La posizione dell’ex tecnico del Bologna potrebbe essere a rischio

Dopo la vittoria contro il Milan sembrava essere tornato il sereno in casa Juventus, ma il pareggio contro il Club Brugge prima e la sconfitta a Napoli, poi, hanno portato Thiago Motta nuovamente nel mirino della critica e di molti tifosi.

Al 27 gennaio tutti si aspettavano qualcosa di diverso dai bianconeri. Il mercato è stato importante, con diversi acquisti, ma dopo ventidue giornate di Serie A, la Juventus è solamente al quinto posto in classifica, con 37 punti, frutto di otto vittorie e ben 13 pareggi. Nel weekend è così arrivata anche la prima sconfitta nel massimo campionato e la vetta occupata dal Napoli è adesso lontana ben 16 punti. Davvero troppi per non essere delusi. Anche in Champions League, le cose non vanno bene con i bianconeri diciassettesimi. La Juve dunque per approdare agli ottavi di finale della competizione dovrà passare verosimilmente dai playoff.

Juventus, Thiago Motta a rischio? Contatti con Xavi

Non c’è molto da stare allegri e nei giorni scorsi, così, la posizione di Thiago Motta è stata messa in discussione da molti. Come detto, la vittoria contro il Milan, arrivata dopo la prestazione più che convincente a Bergamo, avevano portato finalmente il sereno.

Si guardava al futuro con maggiore ottimismo. Con gli ultimi due risultati la situazione è così tornata come prima e la notizia che arriva oggi dalla Francia fa pensare che la panchina di Thiago Motta possa essere davvero a rischio. Secondo L’Equipe, infatti, i bianconeri avrebbero contattato Xavi per dei colloqui informali. La posizione di Thiago Motta potrebbe dunque essere a rischio. Va dunque monitorata con attenzione la situazione, con l’ex Barcellona pronto a tornare in panchina. In ogni caso, la mossa non dovrebbe avere effetti immediati. Restiamo in attesa di novità.