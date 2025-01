Mega intreccio con la Juventus: poker bianconero per il Chelsea | CM.IT

Blitz di Giuntoli a Londra per Veiga e Chilwell: i ‘Blues’ hanno acceso i fari su diversi giocatori dello scacchiere di Thiago Motta

Sorride a metà la Juventus dopo il pareggio a reti bianche contro il Bruges, con i bianconeri che registrano un passo indietro anche sul piano del gioco dopo l’ottima prova in campionato con il Milan.

La ‘Vecchia Signora’ centra l’accesso ai playoff di Champions League, però si allontana quasi definitivamente dalla possibilità di qualificarsi direttamente ali ottavi di finale. Intanto tiene banco anche e soprattutto il mercato alla Continassa, con la Juve che presto ufficializzerà Kolo Muani in attacco dopo aver risolto gli intoppi burocratici con il Paris Saint-Germain per l’attaccante francese che arriva in prestito alla corte di Thiago Motta. Non è sfuggito intanto il blitz londinese di Giuntoli a inizio settimana, con il capo dell’area tecnica volato in Inghilterra per trattare con il Chelsea prima di raggiungere la squadra nella trasferta in Belgio.

Calciomercato Juventus, il Chelsea punta anche Douglas Luiz e McKennie

In cima alla lista per rinforzare la difesa di Thiago Motta c’è Renato Veiga, ormai ad un passo dalla Juventus. Il Dt Giuntoli ha le mani sul difensore portoghese e nelle prossime ore è atteso il via libera definitivo da parte del Chelsea: operazione da 5 milioni di euro complessivi tra prestito oneroso, ingaggio e commissioni.

Occhio anche a Chilwell se sulla fascia sinistra dovesse partire Cambiaso, con i ‘Blues’ che hanno chiesto al contrario informazioni su diversi elementi della rosa bianconera. Ad iniziare da Fagioli, che rimane in uscita alla Continassa e profilo stimato da Maresca. Il tecnico italiano del Chelsea è a caccia di un centrocampista e in casa Juve ha acceso i fari anche su Douglas Luiz e McKennie come raccolto da Calciomercato.it. La dirigenza della Continassa valuta 50 milioni di euro il brasiliano e non apre alla cessione in prestito ma solo a titolo definitivo, o quanto meno inserendo l’obbligo di riscatto. Discorso diverso invece su McKennie, preziosissimo jolly nello scacchiere di Motta che negli ultimi temi lo ha impiegato anche da terzino.

La Juventus e l’allenatore ex Bologna non vogliono privarsi del nazionale statunitense, con Giuntoli che lavora anche al rinnovo di contratto oltre il 2026. Nel mercato però mai dire mai e un’offerta ‘pesante’ del Chelsea potrebbe cambiare le carte in tavola. Senza dimenticare infine i sondaggi per Vlahovic, anche se nei piani dei ‘Blues’ l’assalto al centravanti serbo sarebbe rimandato a fine stagione.