Kolo Muani resta alla Continassa: cosa serve per vederlo in campo a Napoli | CM.IT

L’attaccante francese, in attesa di formalizzare il suo passaggio alla Juventus, si è allenato lunedì insieme al resto della squadra

Qualche brivido ma nulla più. Il trasferimento di Randal Kolo Muani con la Juventus non è in discussione, con l’attaccante francese che si è anche allenato con la squadra ieri nella seduta di rifinitura pre Champions.

Il giocatore non è ovviamente partito per la trasferta di Bruges e attende a Torino il via libera definitivo del suo passaggio in bianconero. Il Paris Saint-Germain sta sistemando l’intoppo burocratico legato alla lista delle cessioni in prestito (sei il massimo consentito), che finora non ha permesso alla Juve di ufficializzare l’ingaggio della punta classe ’98. Come dicevamo però l’operazione non rischia di saltare, con la ‘Vecchia Signora’ che aspetta di ricevere il via libera del PSG entro 48 ore come raccolto da Calciomercato.it. L’obiettivo è avere Kolo Muani a disposizione per il big match contro il Napoli, in programma sabato pomeriggio al ‘Maradona’.

Calciomercato Juventus, atteso il via libera del PSG per Kolo Muani: obiettivo Napoli

Intanto il nazionale francese è rimasto alla Continassa per allenarsi, con i nuovi compagni di squadra impegnati questa sera nel match in casa del Bruges, decisivo per la corsa all’accesso diretto per gli ottavi di Champions League.

La Juve preleverà in prestito secco l’attaccante, che percepirà un ingaggio da circa 4 milioni lordi fino al prossimo 30 giugno. Al Paris Saint-Germain andrà un piccolo indennizzo da 1 milione, con Kolo Muani che avrà così l’opportunità rilanciarsi in bianconero e giocare con maggiore continuità rispetto a Parigi, dove aveva collezionato soltanto due presenze da titolare in campionato con 2 reti e un assist a referto. Il 28enne ex Eintracht e Nantes contenderà un posto al centro dell’attacco a Vlahovic, ma all’occorrenza potrà anche coesistere con il bomber serbo.

Dopo gli intoppi della scorsa settimana, la Juventus e Thiago Motta contano di avere a disposizione Kolo Muani per la trasferta del prossimo weekend contro la capolista Napoli. Il club bianconero dovrà formalizzare il trasferimento entro le 12 di venerdì per poterlo convocare per l’atteso anticipo del ‘Maradona’.