DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di mercoledì 22 gennaio

Le ultime notizie di calciomercato dei venti club di Serie A e non solo. Le trattative di Inter, Juventus, Napoli, Milan e di tutte le altre: gli aggiornamenti in tempo reale

Si è aperta ufficialmente il 2 gennaio la sessione del mercato invernale, la finestra di ‘riparazione’ con tante squadre del massimo campionato di Serie A che proveranno a rinforzarsi per la seconda parte di stagione.

La Juventus pareggia in Champions e stringe i tempi per Veiga per sistemare il reparto difensivo, mentre è imminente l’annuncio di Kolo Muani in attacco. Il Milan deve definire l’operazione Walker e stanno cercando di trovare una sistemazione per Emerson Royal. L’Inter valuta l’uscita di Buchanan, mentre in difesa difficilmente ci saranno novità malgrado l’infortunio prolungato di Acerbi. Continua intanto il braccio di ferro tra Lazio e Torino per Casadei.