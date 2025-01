Napoli, Conte cambia piani in difesa: intreccio Viola, la doppia pista | CM.IT

Sfuma Skriniar, salta Danilo e ora l’allenatore azzurro cambia piani: Manna a lavoro per il difensore centrale, intreccio con la Fiorentina

Il Napoli aveva un accordo di massima con Danilo, ma a seguito di approfondite riflessioni con la famiglia, il giocatore ha deciso di lasciare l’Europa e tornare in Brasile. A casa sua. E così, il club azzurro ha dovuto cambiare un po’ i piani.

Dopo una prima idea di tornare forte su Skriniar, l’affondo non è mai arrivato. Come avevamo raccontato su Calciomercato.it, l’operazione non sarebbe stata affatto semplice, ma si poteva concretizzare solo con l’aiuto del PSG che avrebbe dovuto dividere le spese di ingaggio del giocatore fino al termine della stagione. Lo slovacco sarà un giocatore del Fenerbahce come annunciato dallo stesso club turco.

Ora, però, i piani di Conte sono cambiati, complice anche il ritorno in vista di Alessandro Buongiorno. Il Napoli sta giocando da un mese senza il suo leader in difesa e sono arrivate solo vittorie con Juan Jesus titolare. L’obiettivo di Manna resta quello di mantenere una rosa competitiva, senza rompere gli equilibri interni, ma guardando oltre l’orizzonte, oltre il termine di questa stagione. Guardando al futuro.

Napoli-Fiorentina, asse calda: non solo Comuzzo, spunta idea Pongracic

Le gerarchie del tecnico sono definite. Rrahmani e Buongiorno, quando tornerà a disposizione al 100%, saranno i titolari. Juan Jesus la riserva dell’ex Toro e il quarto centrale dovrà arrivare nei prossimi giorni, in modo tale che Rafa Marin sarà girato in prestito al Villareal come promesso. Lo spagnolo vuole giocare. Poi tornerà alla base e proverà a giocarsi le sue carte al secondo anno in azzurro.

Nel frattempo, Manna starebbe approfondendo con la Fiorentina due discorsi distinti e separati, uno per il presente e uno per il futuro. Il primo riguarda Marin Pongracic, acquistato dalla Viola l’estate scorsa, ma scarsamente utilizzato da Palladino. Ha accumulato pochissimi minuti tra campionato e coppe e il Napoli pensa di avanzare la richiesta di un prestito con diritto di riscatto. Non è un profilo giovanissimo, ha 27 anni, ma garantirebbe certi standard in allenamento e una sostituzione valida in caso di emergenza, se Rrahmani dovesse avere problemi. Nelle prossime ore questa pista potrebbe riscaldarsi ulteriormente e diventare concreta.

L’altro discorso in atto è quello sul futuro di Comuzzo. Tra i profili più interessanti di questo campionato e tra i difensori più ostici affrontati da Lukaku quest’anno. Come raccontato da Calciomercato.it, il giovane prodotto del vivaio della Fiorentina è visionato anche all’estero da PSG e Manchester United. Il Napoli lo valuterebbe specialmente per la prossima stagione, quando avrà più competizioni da giocare.

Tornando al presente, resta un alternativa per la difesa anche Ismajli dell’Empoli, in scadenza a giugno 2025; più complessa la strada che porta a Bijol, profilo costoso; attenzione anche ai profili all’estero come Kiwior, ormai relegato alla panchina all’Arsenal.