Danilo beffa Conte: un big nella lista di Manna | CM.IT

Dopo settimane di attesa, salta il colpo in canna di Giovanni Manna: ecco gli scenari a disposizione del ds del Napoli

Danilo lascia il Napoli e Antonio Conte a bocca asciutta, dopo settimane di attesa e a distanza di pochi giorni dal big match di campionato. Il difensore brasiliano, promesso sposo al club azzurro, ha deciso di tornare in Brasile dopo un confronto con i suoi familiari, come raccontato qui su Calciomercato.it.

Il rifiuto di Danilo di trasferirsi al Napoli blocca ancora Rafa Marin. Il difensore spagnolo ha praticamente le valigie pronte da giorni per ritornare in Spagna, al Villareal, con la formula del prestito secco. Conte vuole puntarci, ma solo dalla prossima stagione. Chiaramente, senza l’arrivo di un difensore, l’ex Alaves e Real Madrid resterà un tesserato azzurro e quindi il quarto difensore a disposizione del mister. Uno scenario poco piacevole per il classe 2002.

Nel frattempo, la società partenopea valuta alcune possibilità che offre il mercato invernale. Non è semplice riparare al danno subito, ma Manna può approfittare delle dinamiche degli ultimi giorni che potrebbero favorire proprio il Napoli.

Napoli, serve un difensore centrale: Skriniar, il ritorno di Kiwior o lo scenario inaspettato

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il Napoli può riaprire una pista nelle prossime ore, per via di una concatenazione di eventi imprevisti: si tratta di Milan Skriniar. Infatti, il difensore slovacco sembrava dover lasciare Parigi per raggiungere Istanbul, destinazione Galatasaray da Mertens e Osimhen. Tuttavia, l’affare sembrerebbe tramontato e il Napoli può reinserirsi visti gli ottimi rapporti con il PSG.

Solo negli scorsi giorni, le due società hanno concluso l’affare del mese – o addirittura dell’anno – visto il passaggio di Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain. Skriniar potrebbe seguire il percorso inverso, con la formula del prestito secco per sei mesi con il pagamento dell’ingaggio al 50% tra PSG e Napoli. Infatti, lo stipendio dell’ex centrale dell’Inter è piuttosto elevato per gli standard azzurri: in Francia percepisce circa 9 milioni l’anno. Questo sarà l’unico vero ostacolo della trattativa. Ad ogni modo, Conte conosce benissimo il ragazzo, avendolo allenato proprio in nerazzurro.

Può tornare in auge anche l’ipotesi Kiwior, da tempo finito nel mirino degli azzurri. L’ex spezzino non gioca all’Arsenal ed è relegato alla panchina. Più affidabile come giocatore, ma anche più complesso il discorso per Jaka Bijol. Il difensore centrale dell’Udinese è uno dei profili inseriti nel database di Manna. Il costo è superiore ai venti milioni di euro. Sarebbe uno sforzo importante da parte del club, con un occhio puntato anche al futuro, poiché Bijol è un classe 1999 ed è nel pieno della maturità. Attenzione anche a Comuzzo della Fiorentina, su cui ci sono anche Manchester United e PSG.

Da non escludere del tutto lo scenario inaspettato, che nessuno avrebbe ipotizzato nelle ultime settimane. Conte da giorni ribadisce apertamente che vorrebbe portare questo gruppo compatto fino al termine della stagione, nonostante qualcuno abbia voglia di cambiare aria e giocare di più. Il mancato colpo Danilo potrebbe costringere Rafa Marin a restare al Napoli e quindi evitare un intervento sul mercato di riparazione.