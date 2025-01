Due top club oltre al Napoli su Comuzzo: la Fiorentina fissa il prezzo | ESCLUSIVO

Il giovane difensore di Palladino e della Nazionale italiana è al centro dei rumors di mercato. Il piano dei viola per tenerlo fino all’estate

Tra un mese compirà 20 anni, ma Pietro Comuzzo è già salito alla ribalta del calcio italiano. Titolare inamovibile nello scacchiere di Raffaele Palladino, il difensore centrale della Fiorentina è al centro di diverse voci di mercato.

Già nel giro della Nazionale maggiore di Luciano Spalletti, il nome di Comuzzo ultimamente soprattutto al Napoli, che tra questa sessione di gennaio e quella della prossima estate ha intenzione di rinnovare il pacchetto arretrato. La prima offerta da 20 milioni di euro è stata già rifiutata dal club di Rocco Commisso, che ha un piano ben preciso in mente. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, i viola sperano di centrare la terza finale consecutiva di Conference League e di qualificarsi alle prossime coppe europee per far salire il prezzo del cartellino a non meno di 35-40 milioni di euro. Inoltre la Fiorentina vuole sfruttare il fatto che, oltre al Napoli, ci sono almeno altri due top club europei interessati a Comuzzo: si tratta degli inglesi del Manchester United che si apprestano all’ennesima rivoluzione sul mercato e dei francesi del Paris Saint-Germain, che potrebbero garantirgli il palcoscenico della Champions.

Calciomercato, Fratini: “Porterei Comuzzo ovunque, ecco perché piace a Conte”

Per parlare di Pietro Comuzzo, la redazione di Calciomercato.it ha interpellato il noto talent scout Michele Fratini, che proprio ai nostri microfoni per primo scoprì il suo talento quando ancora non era nel mirino di Spalletti.

“Comuzzo ha ancora molti margini di miglioramento e può capitare qualche sbavatura (come nel match contro il Torino, ndr), ma è pur sempre un classe 2005. Antonio Conte lo stima perché sa che con lui che è di piede destro e Buongiorno che è mancino e classe 1999, avrebbe assicurato una grande coppia difensiva per i prossimi anni. Personalmente proverei a prenderlo in qualunque club dovessi andare – prosegue Fratini, accostato al Psg per la prossima stagione – Per me è fortissimo e sono pronto a scommettere che farà una grande carriera”.