Milan, Conceicao cambia decisione: arriva il nuovo annuncio

Pochi minuti fa è arrivato un nuovo annuncio sul futuro di Sergio Conceicao. Arriva la svolta decisiva in ottica futura: conosciamo l’intreccio in ottica futura

La dirigenza rossonera è al lavoro per delineare le prossime mosse strategiche del futuro. Il Milan è pronto a fare il nuovo annuncio su Conceicao: l’allenatore portoghese ha preso già la sua decisione, è arrivata l’ultim’ora.

La dirigenza rossonera continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Il Milan dovrà annunciare il prossimo direttore sportivo, ma nel frattempo è arrivata l’ultim’ora sul futuro dell’allenatore portoghese Sergio Conceicao. Una serata memorabile vissuta grazie alla doppietta di Jovic, tornato protagonista in maglia rossonera regalando una vittoria a sorpresa contro l’Inter. Tiene ancora banco il futuro del portoghese: spunta il nuovo annuncio per conoscere la sua volontà. Il Milan prenderà subito una nuova decisione, svelata l’alternativa numero uno per la panchina.

Milan, la nuova svolta su Conceicao: il nuovo annuncio

Un nuovo intreccio decisivo per quanto riguarda il futuro dell’allenatore portoghese. Ecco la nuova mossa in casa rossonera: tutto può cambiare velocemente.

Come svelato pochi minuti fa da SportMediaset, è cambiato il vento intorno all’allenatore portoghese del Milan Sergio Conceicao. Dopo la vittoria roboante in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, la dirigenza rossonera potrebbe confermarlo in casa di vittoria a maggio. Quasi sicuramente l’avversaria sarà il Bologna: il suo futuro si giocherà nella gara secca che si disputerà all’Olimpico. Salgono così le quotazioni dell’allenatore portoghese per continuare ad essere protagonista in Serie A: ecco la decisione che arriverà soltanto dopo la finale di Coppa Italia.

In caso di vittoria di un altro trofeo dopo la Supercoppa conquistata sempre contro i nerazzurri, la dirigenza rossonera. La prima alternativa in caso di addio si chiama Roberto De Zerbi, ma al momento è sullo stesso piano del portoghese.

La proprietà del Milan dovrà comunicare anche il prossimo direttore sportivo per iniziare così il nuovo progetto: l’Europa League passerà dalla finale di Coppa Italia. L’allenatore portoghese lo sa bene e proverà a regalare un nuovo trofeo ai rossoneri: poche settimane ancora per prendere la decisione definitiva. Una voglia immensa di tornare a competere per lo Scudetto: il Milan ha intenzione di puntellare la rosa a disposizione per essere subito protagonista nella prossima Serie A. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per quanto riguarda il futuro del portoghese.