Inter, Taremi bocciato: assist dalla Lazio per il nuovo attaccante

Ennesima prova deludente da parte di Taremi, che in estate molto probabilmente saluterà. In tal senso l’Inter vede farsi concreta una pista per un nuovo attaccante e l’assist arriva direttamente dalla Lazio. Andiamo a vedere le ultime.

Non è certamente un momento facile per i nerazzurri. L’obiettivo, come spesso indicato ed annunciato dallo stesso Simone Inzaghi, era quello di vincere tutto: Scudetto, Champions League e Coppa Italia. Quest’ultima mira si è già spenta con la pesantissima eliminazione per mano degli acerrimi rivali del Milan per 3-0 dopo il pareggio per 1-1 della gara d’andata. Ed in campionato il Napoli ha approfittato della sconfitta dell’Inter in casa del Bologna agguantandola in vetta alla classifica. In tal senso, sono in molti che hanno buttato la croce su Taremi.

Il bomber iraniano, infatti, ha deluso enormemente le aspettative di tutti. Quando siamo giunti ormai alla fine di questa stagione, l’ex Porto continua a sembrare una sorta di pesce fuor d’acqua, e per questo a fine anno sarà probabilmente addio. E con lui potrebbe essere giunto al capolinea anche Correa. L’Inter, di conseguenza, ha bisogno di un nuovo attaccante e su questo fronte va registrata una svolta non di poco conto. Andiamo a vedere le ultime, in un interessante intreccio che vede coinvolta anche la Lazio di Claudio Lotito.

Nuovo attaccante Inter, intreccio con la Lazio: le ultime

Anche nel derby di ieri sera Taremi è stato tra i peggiori, e tutto fa pensare che a fine anno si separeranno le strade. In tal senso, arriva una importante svolta e tutto nasce, in maniera inattesa, proprio dal Napoli. Stando a quanto raccontato da Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, Giovanni Manna è pronto a sferrare l’assalto per Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, che a sua volta avrebbe dato il suo benestare per questa operazione. E questo può toccare anche l’Inter.

Se il Napoli, infatti, dovesse per davvero affondare il colpo per Mattia Zaccagni come erede di Khvicha Kvaratskhelia, allora sarebbe la conferma del fatto che Antonio Conte per la prossima stagione voglia ripartire dal 4-3-3. Ed in questo sistema di gioco sarebbe ancora fuori gioco Giacomo Raspadori, che dunque potrebbe tornare in auge in casa Inter. Si tratta di un profilo perfetto per i nerazzurri: è perfetto nel 3-5-2, è giovane ed è italiano.

Come sottolineato da SpazioInter, per i nerazzurri il nome di Raspadori resta ancora un obiettivo e chissà che in estate il Napoli possa allentare la presa e lasciarlo partire a condizioni più vantaggiose per la società guidata da Beppe Marotta. Si attendono sviluppi, con l’Inter che segue l’evolversi della trattativa tra Napoli e Lazio per Mattia Zaccagni.