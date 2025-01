La Fiorentina aiuta la Juve: così si sblocca Kolo Muani

I bianconeri sperano nell’ufficialità quanto prima di Kolo Muani: un particolare affare dei viola può risultare decisivo

Ufficialmente, Kolo Muani non è ancora un giocatore della Juventus, ma i contrattempi degli ultimi giorni non faranno saltare l’affare messo a segno dai bianconeri con il Psg. Il tutto si concluderà favorevolmente a breve, anche se con qualche lungaggine di troppo che non ci si aspettava e che di certo non ha fatto piacere al club torinese e al giocatore.

L’intoppo del Psg con i troppi giocatori in prestito ha rallentato gli ultimissimi passaggi, dopo che erano già state svolte le visite mediche e con il calciatore che si sta allenando alla Continassa, aspettando solo di poter scendere in campo. Nell’ambiente, c’è fiducia affinché tutto si risolva definitivamente al più presto. La Juventus spera di avere Kolo Muani a disposizione per la trasferta di Napoli, perché ciò avvenga bisognerà formalizzare il trasferimento dell’attaccante in bianconero entro le ore 12 di venerdì mattina. Il tassello decisivo, per i bianconeri, può arrivare grazie alla Fiorentina, che si prepara a diventare attrice protagonista di questa particolare vicenda di mercato.

Kolo Muani alla Juventus grazie a Ndour: Fiorentina in pressing, ma ci sono anche altri club di Serie A

Ci sono infatti i viola, tra i club principalmente interessati a Ndour. Il talento della Nazionale Under 21, di proprietà del Psg, è attualmente in prestito al Besiktas ma sta trovando poco spazio, e per questo i piani su di lui sono destinati a cambiare.

I francesi sono al lavoro per risolvere il prestito con i turchi, riportare il giocatore alla base e trovargli subito un’altra sistemazione, a titolo definitivo, perché Kolo Muani possa regolarmente passare alla Juventus con la formula del prestito secco. Si registra dunque il pressing della Fiorentina, che si sta intensificando in queste ore, anche se il club toscano, tra le compagini di Serie A, non è da solo nella corsa a Ndour. Infatti, anche Parma e Bologna sono piuttosto attive già da qualche giorno. La pronta soluzione di questo rebus può sbloccare per la Juve la carta tanto attesa per il reparto offensivo.