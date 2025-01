Da Donnarumma a Frattesi, Ausilio fa chiarezza: “Ecco come stanno le cose”

Il direttore sportivo dell’Inter ha parlato anche di mercato soffermandosi sulle voci sul portiere del Psg e il centrocampista nerazzurro

Cerca il pass per gli ottavi di finale di Champions questa sera l’Inter, ma intanto lavora anche sul mercato. Quello presente e quello futuro, tra possibili cessioni ed eventuali arrivi.

Nel primo caso facile pensare a Frattesi, cercato dalla Roma, trattativa che potrebbe infiammarsi negli ultimi giorni di mercato. Nel secondo caso si parla, invece, anche di Donnarumma, approfittando del contratto in scadenza nel 2026. Proprio di centrocampista e portiere ha parlato a ‘Sky’, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio.

Su Frattesi ha affermato: “Non ha mai chiesto la cessione. Inzaghi ha fatto una verifica con tutta la squadra ed è concentrata sui nostri obiettivi. Frattesi non ha manifestato l’intenzione di andare via e nessun club è arrivato a noi in maniera esplicita”. Continuando a parlare del centrocampista poi ha aggiunto: “Conosciamo bene l’agente, è un amico. Può aver mosso qualcosa intorno al calciatore ed è diventato un caso mediatico. Noi siamo contanti, è un ragazzo importante e nell’ultimo periodo non è stato benissimo, ma nonostante questo ha sempre dato la sua disponibilità”.

Inter, Ausilio dice no a Donnarumma

Sul mercato potrebbe però esserci comunque un’uscita, come quella di Buchanan: “Stiamo valutando con il suo entourage se farlo restare o fargli finire la stagione altrove – ha affermato Ausilio -. C’è interesse non soltanto del Torino, ma anche da parte di altre squadre italiane e internazionali che fanno le coppe. Non è da escludere la permanenza”.

Infine, su Donnarumma il ds dell’Inter ha affermato: “Sarò sincero: stiamo attenzionando quel che può essere il mercato di giugno, ma il portiere non è una necessità in questo momento. Ne abbiamo due molto forti: non abbiamo questa priorità”. Di certo la prossima estate, la società nerazzurra dovrà intervenire in maniera consistente sul mercato perché ci sono diversi giocatori in scadenza e arrivati a fine ciclo con l’Inter.