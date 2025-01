Giuntoli prepara la sorpresa: il regalo per Motta

La Juventus continua a dividersi tra campo e mercato. Si allarga il casting in difesa dove la situazione resta ancora aperta: mirino anche in Premier

Con la vittoria interna contro il Milan per 2-0 la Juventus ha ritrovato un sorriso che era mancato nell’ultimo periodo. Al netto delle assenze e delle difficoltà la truppa di Thiago Motta ha infatti offerto una prestazione solida ed in crescita rispetto alle precedenti uscite.

Dal campo al mercato il passo è però breve e lo sanno benissimo i bianconeri, che vivono questa fase della finestra di gennaio da grandi protagonisti. La Juventus punta infatti a potenziare il reparto difensivo, andando ad incrementare il numero di possibili scelte a disposizione di Motta, che per larghi tratti della prima metà di stagione ha avuto una difesa troppo spesso contata negli elementi e falcidiata da pesanti infortuni.

Tra tutti ancora pesa il ko di Bremer, oltre a quello dell’altro lungodegente Cabal. Il tecnico italo-brasiliano attende dunque rinforzi in questi ultimi giorni di calciomercato per affrontare al meglio la fase decisiva di una stagione complessa come quella attuale.

Calciomercato Juventus, casting in difesa: si alza il muro per Kelly

Alla luce delle tante defezioni, con Gatti e Kalulu come ultimi baluardi a disposizione in zona centrale, per la Juve il potenziamento della difesa è quindi un passaggio fondamentale. Dopo aver visto sfumata la pista Araujo, che vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, i bianconeri erano tornati alla carica per Fikayo Tomori che però non si sblocca anche per via della volontà del calciatore, motivo per cui i bianconeri guardano altrove.

In tal senso come evidenziato nelle scorse ore da Fabrizio Romano su X la Juventus ha chiesto Lloyd Kelly come potenziale nuovo difensore centrale, ma il Newcastle, proprietario del cartellino, ha respinto l’offerta per un prestito con opzione di acquisto.

La società bianconera, nell’ambito di un casting ancora estremamente aperto, resta quindi ancora interessata anche all’inglese dei Magpies che hanno rifiutato una proposta di 13 milioni dal Fenerbahce. Nel caso la Juve spererebbe provandoci con un’eventuale proposta sui 15 milioni, ma la richiesta si aggira sui 18/20 milioni.

Da non escludere anche un tentativo di Giuntoli per convincere il Feyenoord a privarsi già a gennaio di Hancko, che resta il preferito, mentre sullo sfondo c’è in lontananza l’opzione Antonio Silva.