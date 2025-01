Tesoretto Cambiaso, la Juventus chiude il triplo colpo

L’esterno bianconero può uscire già a gennaio, direzione Manchester: la società pronta al triplo colpo da qui a fine mercato

Cambiaso al Manchester City può cambiare il calciomercato di gennaio della Juventus. La formazione di Guardiola ha da tempo gli occhi sull’esterno bianconero e la società è pronta a sferrare l’assalto.

Come raccontato da Calciomercato.it, a Torino valutano il 24enne circa sessanta milioni di euro e il City è pronto a soddisfare la società italiana con una offerta irrinunciabile. Dovesse andare in porto l’operazione, con il calciatore che ha aperto alla destinazione inglese e spinge per trasferirsi a Manchester, Giuntoli si ritroverebbe un tesoretto inatteso per poter operare sul mercato.

Un tesoretto che potrebbe rivelarsi anche un’arma a doppio taglio, considerato che il dirigente non avrebbe più la ‘scusa’ di dover operare sul mercato senza soldi. Ad ogni modo è innegabile che la Juventus deve intervenire in maniera pesante in entrata: servono tre acquisti, oltre ad Alberto Costa e Kolo Muani (c’è la grana del tesseramento), e almeno uno deve arrivare il più in fretta possibile.

Di questo si è parlato a Ti Amo Calciomercato, sul nostro canale Youtube, andando a riassumere come la Juventus potrebbe spendere il tesoretto incassato dalla cessione di Cambiaso. Come detto saranno tre gli acquisti: un difensore che dovrà arrivare il prima possibile a Torino, un altro centrale prima della fine del mercato e poi il sostituto di Cambiaso, sempre che non arriveranno altre partenze.

Calciomercato Juventus, Cambiaso via: triplo colpo

I nomi per quel che riguarda i centrali sono sempre gli stessi. Con Araujo che è ora più vicino alla permanenza al Barcellona, ma la Juventus non ha perso completamente le speranze, gli altri nomi sono Tomori, Hancko e Danso.

Proprio il centrale del Lens, che ha risolto il problema che gli ha impedito in estate di trasferirsi alla Roma, è il nome più caldo in questo momento. Altro candidato è Tomori, con Sergio Conceicao che però ha cambiato le carte in tavola, ridando centralità al difensore inglese nel progetto Milan. Certo, una Juventus con in mano il tesoretto Cambiaso, potrebbe presentarsi dal Milan con una cifra importante da investire subito e convincere così i rossoneri. C’è anche da ricordare come a Milano si stiano comunque muovendo su un difensore e abbiano individuato in Mosquera il possibile sostituto.

Infine, la pista Hancko, con il Feyenoord che vorrebbe rimandare tutto alla prossima estate. Occhio però agli ultimi giorni di mercato con la situazione che potrebbe cambiare: in questo, il difensore slovacco potrebbe essere il secondo centrale dei bianconeri, quello da fine mercato.