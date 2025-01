Rashford rifiuta il Milan, ecco il club che ha scelto a gennaio

L’attaccante del Manchester United rappresenta la prima scelta di Ibrahimovic per rinforzare l’attacco della squadra di Conceicao. Ma dalla Spagna arrivano cattive notizie

Stando a indiscrezioni spagnole Rashford avrebbe detto no al trasferimento al Milan. Intenzionato a lasciare il Manchester United visto il pessimo rapporto con Amorim, l’attaccante inglese avrebbe deciso di trasferirsi in un’altra big europea.

Dalla Spagna: niente Milan, Rashford vuole il Barcellona

Secondo ‘El Nacional’ il futuro prossimo dell’inglese non sarà in Italia, in Serie A, meta in cima alle sue preferenze in caso di addio alla Premier. Per il sito catalano, il classe ’97 ha scelto il Barcellona come sua prossima destinazione.

“Si è offerto personalmente a Laporta e Deco – scrive la fonte spagnola – perché a conoscenza del fatto che Flick abbia chiesto un nuovo rinforzo per l’attacco considerato che non ha gran fiducia in Pau Víctor, Ferran Torres e Ansu Fati. L’allenatore tedesco valuta molto positivamente di Rasfhord – aggiunge – il quale può occupare qualsiasi posizione in attacco oltre ad avere grande esperienza”.

Rashford, il Barcellona deve ancora sciogliere le riserve

Se Rashford ha sciolto le riserve, lo stesso non si può dire del Barcellona stando sempre a ‘El Nacional’: “Laporta e Deco non hanno ancora capito se valga o meno la pena scommettere sull’acquisto dell’inglese, anche se in questo momento potrebbero permettersi questo investimento, dopo essere entrati nella regola dell’1:1″. A maggior ragione se dovessero ottenere “un’entrata importante dalla vendita di un suo big”, Che, a meno di sorprese, non sarà Araujo, per il quale la Juventus ha ricevuto un due di picche dopo averlo trattato per settimane.

Rashford-Milan, incontro tra il fratello e il Manchester United. Si muove anche l’Arsenal

Come scritto ieri da Calciomercato.it, a breve il fratello-agente di Rashford vedrà il Manchester United per fare il punto della situazione. E, probabilmente, per comunicare la decisione riguardo la prossima squadra. Il calciatore è stato offerto pure a Juve e Napoli, ma allo stato attuale solo il Milan si è mosso concretamente, incontrando a Milano il fratello e l’intermediario vicino al 27enne.

Per Rashford attenzione anche alle piste inglesi. Piace al Newcastle e, come risulta a CM.IT, di recente si è fatta avanti l’Arsenal. I ‘Gunners’ sono chiamati a rinforzare l’attacco dopo il grave infortunio accorso a Gabriel Jesus. La stagione del brasiliano è già finita.