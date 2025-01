Operazione e lungo stop: cambia tutto per Vlahovic

Difficilmente il futuro del serbo sarà alla Juventus. Giuntoli al lavoro per cedere il serbo, il cui contratto scade a giugno 2026

Dusan Vlahovic ha saltato anche il big match in casa dell’Atalanta, valevole per il recupero della diciannovesima giornata di Serie A. Problema muscolare per il serbo, il cui futuro difficilmente sarà alla Juventus. Non è un mistero, infatti, che Giuntoli stia lavorando pure per la cessione dell’ex Fiorentina, viste le difficoltà enormi fronte rinnovo del contratto in scadenza nel 2026.

I margini per un accordo sono ristrettissimi, quasi inesistenti perché il club vuole tagliargli lo stipendio del 15%. Cioè passare dagli attuali 8 milioni di base a circa 6 netti, un ribasso che al centravanti non conviene. Anche perché fra un anno potrebbe accordarsi un nuovo club e andarsene a costo zero, strappando – in teoria – uno stipendio maggiore più ricche commissioni.

Va detto che per Vlahovic, bocciato pure sul piano tecnico, non c’è la fila. Intervenuto a Ti Amo Calciomercato.it, programma in onda sul canale youtube di CM.IT, Giovanni Albanese ha parlato di possibilità Barcellona per l’ex Fiorentina: “All’interno del club blaugrana ho raccolto dell’interesse per Vlahovic. È ritenuto un nome spendibile vista l’età di Lewandowski, in sostanza per abbassare costi ed età”, le parole del giornalista di ‘Gazzetta.it’.

Gabriel Jesus si opera, l’Arsenal può piombare subito su Vlahovic

La Juve sta cambiando connotati all’attacco già in questa sessione di gennaio. È fatta per Kolo Muani dal PSG, e già da qualche giorno sono ricominciate a circolare dei rumors circa una possibile partenza di Vlahovic già in questa finestra di riparazione. Destinazione Arsenal, che ha perso per tutta la stagione Gabriel Jesus.

Il brasiliano si è fatto male contro il Manchester United. Come informano i ‘Gunners’, gli esami di oggi hanno evidenziato una “lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”. L’ex Palmeiras “verrà operato nei prossimi giorni”.

Arteta ha già chiesto un sostituto, piace moltissimo Isak del Newcastle e sono stati avviati contatti per Rashford, obiettivo Milan per l’attacco. Ma il tecnico dei londinesi è un estimatore anche di Vlahovic… Alla Juve servirebbe un’offerta da circa 40 milioni per non fare minusvalenza.