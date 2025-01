Intesa raggiunta con il Psg: cosa manca per Kolo Muani alla Juventus

La società bianconera è vicina a chiudere anche il secondo colpo di mercato: accordo trovato, manca l’ultimo tassello

Dopo Alberto Costa, la Juventus è vicina al secondo colpo del suo mercato di gennaio. I bianconeri sono in trattativa avanzata con il Paris Saint-Germain per Kolo Muani, individuato da Giuntoli come il rinforzo giusto per un attacco che nella prima metà di stagione ha potuto contare soltanto su Vlahovic come centravanti.

Il francese è da tempo in rotta di collisione con la società di Parigi e il suo addio è ormai dato per scontato. Come raccolto da Calciomercato.it, la società del presidente Al-Khelaifi ha dato l’ok al prestito secco del giocatore ed ora si limano gli ultimi dettagli. Nelle prossime ore l’affare potrebbe già essere chiuso: si attende il via libera definitivo del Psg, poi quello dell’ex Eintracht Francoforte.

Grande fiducia in casa bianconera sulla buona riuscita della trattativa, anche se manca ancora il sì definitivo dello stesso Kolo Muani che ha offerte anche dalla Premier League. La Juventus, ad ogni modo, in questo momento è davanti a tutti e l’affare potrebbe essere chiuso nelle prossime ore.

Calciomercato Juventus, dopo Kolo Muani tutto sulla difesa

Thiago Motta potrebbe quindi ricevere a breve un doppio rinforzo. Oltre ad Alberto Costa, anche Kolo Muani potrebbe raggiungere Torino nei prossimi giorni ed iniziare la sua avventura in bianconero.

Chiuso l’arrivo dell’attaccante, la Juventus si concentrerà poi unicamente sulla difesa con l’obiettivo di garantire uno o due rinforzi ad un pacchetto arretrato che ha perso Bremer e Cabal per infortunio e dal quale è uscito, per scelta societaria, Danilo destinato al Napoli. Per Antonio Silva Giuntoli sta facendo i conti con l’intransigenza del Benfica che non vuole cedere il giocatore se non davanti ad una proposta da 50 milioni di euro. Resta aperta la pista Araujo, nonostante le parole del presidente del Barcellona Laporte e la volontà del club catalano di non privarsi del difensore uruguaiano.