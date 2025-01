Dall’Inter alla Capitale: l’accordo è già chiuso

Intesa trovata per il centrocampista che ha detto sì alla squadra capitolina: la formazione nerazzurra è soltanto un ricordo

Non è fermo il mercato dell’Inter. I nerazzurri, anche se Marotta ha spiegato a più riprese di non voler andare ad intaccare l’attuale rosa, sono sempre vigili sul mercato. Diversi i giovani calciatori nel mirino della società lombarda che sta lavorando per il futuro. Per Bah c’è da vincere la concorrenza del Manchester City, mentre è avanzata la trattativa per Tomas Perez.

Operazioni per il futuro, come è rivolto non all’immediato l’interesse per il centrocampista del Verona Reda Belahyane. Il 20enne piace anche al Milan, come raccontato dalla nostra redazione, ma il suo futuro potrebbe essere nella Capitale. Si parla della Lazio, società che da tempo è sulle tracce del giovane centrocampista arrivato all’Hellas lo scorso gennaio.

In 12 mesi ha dimostrato di poter fare bene anche ad alto livello e da qui nasce l’interesse delle formazioni di alta classifica del nostro campionato. In particolare la Lazio, stando a quanto riportato da ‘footmercato.net’, avrebbe trovato l’accordo con il giocatore e dovrebbe ora raggiungere l’intesa con il Verona.

Calciomercato Inter, Belahyane dice sì alla Lazio

Sempre stando alla stessa fonte, dalla Capitale sarebbe partita già un’offerta ufficiale al club veneto, impegnato però in questi giorni nel cambio di proprietà.

Ora che è stato ufficializzato il passaggio del 100% delle quote a Presidio Investors, con Setti che resterà con il ruolo di Senior Advisor of Football Operations, il mercato potrà entrare nel vivo e si potrà valutare anche la proposta biancoceleste per il 20enne.

Sullo stesso Belahyane aveva parlato qualche giorno fa anche il presidente della Lazio Claudio Lotito che non aveva voluto sbilanciarsi più di tanto: “Sono temi che verranno affrontati successivamente – la frase del patron – , al momento ci piacciono i nostri giocatori”. Il momento potrebbe essere arrivato con le notizie dalla Francia di un possibile accordo per il centrocampista, una trattativa che sembra incanalata su buoni binari.