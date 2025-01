PSG su Kvaratskhelia, novità per Napoli-Verona: la scelta di Conte

Al centro di rumors di mercato, ecco le condizioni fisiche dell’attaccante del Napoli, vittima di un infortunio prima della trasferta di Firenze

Come un fulmine a ciel sereno, tra Kvaratskhelia e il Napoli si è creata una spaccatura. Il giocatore continua a non accettare il rinnovo proposto dal club azzurro e nel frattempo il suo entourage ha coltivato l’interesse del PSG. Questa volta, però, Antonio Conte non ha posto alcun veto sul georgiano come fatto l’estate scorsa.

Infatti, Kvaratskhelia veniva dato per incedibile fino allo scorso agosto. De Laurentiis aveva garantito ad Antonio Conte che il suo gioiello non sarebbe andato da nessuna parte, con la speranza che si sarebbe poi trovata la soluzione sul contratto del 77 azzurro. La fumata bianca per il rinnovo non è mai arrivata e ora che l’interesse del PSG è concreto, come raccontato su Calciomercato.it, il Napoli non vorrebbe farsi sfuggire l’occasione di cedere il cartellino di Kvara a determinate condizioni. Anche il mister avrebbe dato il suo ok al trasferimento, tranquillo grazie alla presenza in rosa di un Neres in forma smagliante.

Il classe 2001, d’altra parte, sarebbe ben disposto a lasciare Napoli già a gennaio per inseguire sogni e soldi parigini. Nel frattempo è ancora un giocatore a disposizione di Conte. O meglio, almeno sulla carta. Infatti, ha già saltato la prima gara del 2024 contro la Fiorentina per via di un affaticamento muscolare. Ecco come sta in vista di Napoli-Verona.

Napoli-Verona, le ultime su Kvaratskhelia e Politano

Khvicha non è partito con la squadra per Firenze. Una notizia un po’ a sorpresa a poche ore da una trasferta importante, considerando anche l’assenza di Politano per altri problemi fisici. E a distanza di pochi giorni dal primo match del 2024 al Maradona contro il Verona, squadra contro cui ha segnato il suo primo gol in Serie A, arriva un nuovo annuncio da parte del Napoli sulle sue condizioni.

Infatti, Kvaratskhelia non ha smaltito l’affaticamento muscolare, continua le terapie e resta fortemente in dubbio per la gara casalinga di domenica 12 gennaio. Lo spettro della trattativa con il PSG, poi, non è da escludere. Rischiare un giocatore in una fase così delicata sarebbe da incoscienti. E, come raccolto da Calciomercato.it, l’agente Mamuka Jugeli ha già fissato l’incontro con il direttore sportivo dei parigini Luis Campos per discutere cifre e dettagli del contratto.

Se sul georgiano c’è qualche flebile, ma molto bassa, speranza di vederlo tra i convocati, per Olivera invece si tenderà ad attendere ancora un po’. Il terzino è uscito dall’Artemio Franchi acciaccato e il Napoli non vuole rischiarlo. I prossimi impegni sono troppo importanti.

Recupera, invece, Matteo Politano. L’ex Sassuolo e Inter sarà regolarmente convocato per la sfida al Maradona e scenderà in campo titolare. Conte avrà il tridente che evidentemente sarà quello definitivo per il resto della stagione: Neres a sinistra, Lukaku al centro, Politano a destra. In attesa del sostituto di Kvaratskhelia.