Fiorentina-Napoli, Conte annuncia un doppio forfait: uno è Kvaratskhelia

Problema in casa azzurra: il georgiano non convocato per il match di Firenze, ma non è l’unica assenza pesante dell’ultim’ora

In attesa di Atalanta e Inter, impegnate in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana e che dovranno poi recuperare i propri match della 19esima giornata tra martedì 14 e mercoledì 15, il Napoli vola a Firenze per cercare di volare da solo in vetta alla classifica.

Un match certamente non semplice per la formazione di Antonio Conte, che sfida una Fiorentina reduce dal pareggio esterno contro la Juventus e desiderosa di risalire in classifica, per non mollare la presa sul gruppo di testa. Nel corso della conferenza stampa pre-gara, il tecnico degli azzurri ha annunciato un pesante doppio forfait. Khvicha Kvaratskhelia infatti non sarà a disposizione per la trasferta di Firenze. Il georgiano in questa stagione era già stato costretto a saltare la trasferta di Udine a causa di un problema al legamento collaterale. Il numero 77 era tornato poi a disposizione già per la sfida contro il Genoa, giocando gli ultimi minuti.

Fiorentina-Napoli, non solo Kvaratskhelia: out anche Politano

Il problema però non è risolto del tutto e per questo motivo il classe 2001 non ci sarà a Firenze. Quella di Kvaratskhelia non è però l’unica assenza dell’ultim’ora.

Antonio Conte, in conferenza, ha annunciato anche il forfait di Matteo Politano. Anche l’ala italiana dunque non sarà a disposizione. Un altro titolare fondamentale dunque non a disposizione di Conte: molto probabile dunque l’impiego di Neres e Ngonge dal primo minuto. “Politano non rientra tra i convocati, è stata una settimana con qualche intoppo, non è l’unico perché non c’è neanche Kvaratskhelia. Vi ho detto una cosa in più. Gli imprevisti, piccoli o grandi che siano, fanno parte della stagione, di ogni squadra di calcio. Finora siamo stati più che bravi a sopperire, da Lobotka, con Gilmour e ora lo stiamo facendo con Buongiorno. Kvara dopo il problema al ginocchio che non è ancora del tutto guarito, ha avuto un affaticamento muscolare. A questo giro c’è anche l’assenza di Politano, cercheremo di fare come in passato di sopperire col lavoro di squadra”.