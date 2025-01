Kvaratskhelia-Psg, incontro tra Campos e l’agente del georgiano | ESCLUSIVO

Il classe 2001 è pronto a lasciare il Napoli in questa sessione di gennaio. Le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it

Quella col Venezia del 29 dicembre rischia di essere stata l’ultima partita di Kvaratskhelia con la maglia del Napoli. Il georgiano è out per la gara di domenica contro il Verona, ufficialmente per un affaticamento muscolare, e nei prossimi giorni se non ore potrebbe subire un’accelerata la trattativa per il suo passaggio al Paris Saint-Germain.

Kvaratskhelia-Psg, Campos incontra l’agente

I francesi sono tornati alla carica dopo i tentativi falliti nella scorsa estate, trovando stavolta l’apertura di De Laurentiis e, soprattutto, il via libera di Antonio Conte. Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, è in programma a breve un incontro tra il Ds del Psg Campos e l’agente del georgiano Mamuka Jugeli, per discutere cifre e dettagli del contratto.

Sul numero 77 degli azzurri è forte pure il Liverpool, anche se al momento i transalpini sono avant nei colloqui con il Napoli. Lo sono anche quelli con lo stesso agente del calciatore, considerato che il pressing è partito già sul finire della passata stagione.

Napoli, De Laurentiis ha abbassato le pretese per Kvaratskhelia: da Zhegrova a Kulusevski, chi al posto del georgiano

Non è ancora chiaro quanto Al-Khelaifi sia disposto a offrire, bonus inclusi, per il cartellino di Kvaratskhelia. Ma una cosa è certa: De Laurentiis è pronto ad ‘accontentarsi’ di molto meno dei 100 e passa milioni chiesti l’estate scorsa. Questo perché nel frattempo non è giunto a un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2027.

Ma forse, sotto sotto, il patron dei partenopei aveva già programmato la vendita del georgiano, che nella seconda e terza stagione non è più riuscito a ripetere, quantomeno sul piano della continuità, le super prestazioni della prima, quella del terzo Scudetto. Per il post Kvaratskhelia, l’obiettivo è Zhegrova del Lille, kosovaro con passaporto tedesco.

Il #Napoli ha pensato anche a #Kulusevski, ma lo svedese, già allenato da #Conte al #Tottenham, al momento non considera un ritorno in SerieA. In estate infatti si può accendere per lui un mercato ancora più importante, con il City che da tempo segue il giocatore con interesse… — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) January 9, 2025

L’ostacolo è proprio il club francese, che di base non vuole darlo via in questa finestra di riparazione. Il Napoli ha pensato anche a Kulusevski, non trovando però aperture dallo svedese ex Juventus che Conte volle con sé al Tottenham.