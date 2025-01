DIRETTA Calciomercato, tutte le news e le trattative di venerdì 10 gennaio

Le ultime notizie di calciomercato dei venti club di Serie A e non solo. Le trattative di Inter, Juventus, Napoli, Milan e di tutte le altre: gli aggiornamenti in tempo reale

Si è aperta ufficialmente il 2 gennaio la sessione del mercato invernale, la finestra di ‘riparazione’ con tante squadre del massimo campionato di Serie A che proveranno a rinforzarsi per la seconda parte di stagione.

Prosegue la trattativa per Marcus Rashford, su cui la squadra italiana più convinta resta sicuramente il Milan. Per i rossoneri si è liberata nel frattempo la casella di Noah Okafor, ceduto al Lipsia in prestito con diritto di riscatto. Juventus invece in attesa di sviluppi soprattutto in difesa sul fronte Araujo del Barcellona, oltre a sperare in novità positive sulle piste in attacco. Da risolvere il futuro di Davide Frattesi, su cui ci sono diverse società ma non sarà semplice strapparlo all’Inter. Ma forse soprattutto prosegue la possibile clamorosa cessione di Kvaratskhelia al PSG.

08:00 Il Tottenham si avvicina a Kolo Muani Secondo ‘Give Me Sport’, il Tottenham è sempre più vicino a Randal Kolo Muani, attaccante francese nel mirino della Juventus. Per il portale inglese, già entro la fine di questa settimana, gli Spurs potrebbero chiudere l’operazione per il prestito dal PSG.