Barella-Inter, addio ad una condizione: destino già scritto

Nicolò Barella resta tra i punti fermi dell’Inter per il presente e per il futuro al netto delle voci di mercato. Ecco la situazione relativa al centrocampista della Nazionale

L‘Inter riparte dalla trasferta di Venezia dopo la debacle in finale di Supercoppa Italiana. Una gara persa contro il Milan che ha stravolto l’ambiente nerazzurro, ponendo luce su un calo totale di prestazione che è sicuramente da monitorare.

La trasferta in casa dei lagunari di domenica sarà quindi un passaggio fondamentale per la truppa di Inzaghi, chiamata di nuovo a vincere e convincere anche per continuare a combattere in una Serie A che presente almeno altre due serie pretendenti al titolo come Napoli e Atalanta. Al netto delle vicende di campo resta sempre aperto anche il calciomercato invernale, con annesse voci tra presente e futuro che iniziano ad inseguirsi.

Nelle scorse ore hanno fatto riflettere i rumors relativi ad un interessamento dall’Arabia Saudita per Nicolò Barella, centrocampista classe 1997 al centro del progetto Inter da anni e che anche in futuro resta legatissimo ai colori nerazzurri.

Il numero 23 di Inzaghi, apparso peraltro molto nervoso contro il Milan, ha finora raccolto 21 presenze totali con 3 gol e 4 assist complessivi in stagione considerando tutte le competizioni in nerazzurro. Un bottino di tutto rispetto per un calciatore fondamentale per l’Inter, che spera di trattenerlo ancora a lungo.

Calciomercato Inter, Barella pensa solo ai nerazzurri: addio ad una condizione

Dall’Arabia Saudita l’Al Hilal di Milinkovic-Savic e Koulibaly avrebbe quindi messo nel mirino Barella, ma la situazione intorno al calciatore appare piuttosto tranquilla.

Al netto di tutto il perno del centrocampo meneghino non accetta l’Arabia in questo momento storico e vuole restare nel grande calcio ancora a lungo. Barella infatti adesso non pensa ad un futuro lontano dall’Inter.

Solo una super offerta da un top club europeo potrebbe cambiare la situazione in futuro sia sul versante giocatore che dal punto di vista del club. Senza un’ipotesi del genere appare quindi altamente improbabile vedere in questa fase di carriera Barella in un’altra squadra.