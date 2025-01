Doppia svolta per Osimhen: Juventus gelata, il Milan esulta

Victor Osimhen accende il calciomercato, gli scenari che riguardano estremamente da vicino sia i bianconeri che i rossoneri

Il calciomercato, che sia quello invernale o quello estivo, vive soprattutto sulle notizie relative ai grandi attaccanti. Impossibile non considerare tale Victor Osimhen, rimasto nei radar di tanti club importanti, in Italia e non solo. Il nigeriano, in prestito al Galatasaray dal Napoli, sarà presto nuovamente protagonista della sessione di trasferimenti e già adesso i rumours sono comunque molteplici.

Per una Juventus a caccia di un vice Vlahovic nell’immediato, per il futuro, il nome di Osimhen stuzzica sempre molto la fantasia. Inevitabile che Giuntoli ci pensi, sognando di averlo di nuovo con sé dopo le grandi cose fatte insieme al Napoli. Del resto, con Vlahovic che dirà addio tra non molto alla Juventus, occorre trovare un sostituto all’altezza e il capocannoniere della Serie A 2022/2023 lo sarebbe di certo.

Una pista che comunque non è facile per i bianconeri, tutt’altro. Anzi, le ultime notizie mettono nei guai la Juventus. E riguardano per certi versi anche il Milan.

Su Osimhen piomba il Liverpool: intreccio con la Juventus, il Milan e Nunez

Come abbiamo detto, Osimhen piace a molti e non potrebbe essere altrimenti. Alla corsa si sarebbe iscritto anche il Liverpool, attuale capolista della Premier League.

Secondo quanto viene riportato dal portale britannico ‘TeamTalk’, infatti, il nome dell’ex Napoli sarebbe balzato in cima alla lista di Arne Slot come attaccante del futuro. L’allenatore olandese sta già pensando a un nuovo bomber per l’estate, quando verosimilmente chiederà alla sua società uno sforzo per accontentarlo.

L’attuale centravanti, Darwin Nunez, non lo soddisfa particolarmente. E non a caso l’uruguaiano ha racimolato poche presenze da titolare, quest’anno, e pochi gol. Gli scenari che si vanno delineando potrebbero portare Nunez lontano dal Liverpool tra qualche mese, con un avvicendamento in prima linea tra i ‘Reds’. Il Milan lo segue da un po’ e potrebbe approfittarne per andare alla carica. Intanto, i rossoneri cercano di accelerare nell’immediato per Rashford.