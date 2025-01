DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di martedì 7 gennaio

Le ultime notizie di calciomercato dei venti club di Serie A e non solo. Le trattative di Inter, Juventus, Napoli, Milan e di tutte le altre: gli aggiornamenti in tempo reale

Si è aperta ufficialmente il 2 gennaio la sessione del mercato invernale, la finestra di ‘riparazione’ con tante squadre del massimo campionato di Serie A che proveranno a rinforzarsi per la seconda parte di stagione.

Pazza rimonta del Milan in Supercoppa contro i cugini dell’Inter, con Ibrahimovic che non ha nascosto la volontà del club rossonero di rinforzare la rosa a disposizione di Conceicao. La tentazione per il ‘Diavolo’ si chiama Rashford, in uscita dal Manchester United. Un attaccante serve anche alla Juventus, con Zirkzee che rimane il sogno di Thiago Motta. Intanto il Napoli nelle prossime ore ufficializzerà tra i pali Scuffet, che arriva alla corte di Conte nello scambio con il Cagliari per Caprile.

09:40 Scatto del Como per Fresneda Il Como si avvicina a Fresneda e vuole chiudere nei prossimi giorni con lo Sporting CP per il difensore con la formula del prestito.

09:23 Torino, pressing su Beto per l'attacco Il Torino in attacco mette nel mirino Cabral e insiste per Beto: per l’ex Udinese, l’Everton chiede l’obbligo di riscatto nella formula dell’operazione

08:44 Napoli, visite mediche e ufficialità per Scuffet In giornata ci saranno le visite mediche con il Napoli per Scuffet, che sarà il vice Meret tra i pali della formazione di Conte. Scambio di prestiti con il Cagliari, che invece accoglie Caprile.