Milan, Ibrahimovic promette colpi: “Qualcosa succederà”

Nuovi innesti in casa rossonera, l’annuncio del dirigente svedese prima della finale di Supercoppa

Poco prima del fischio d’inizio della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan, Zlatan Ibrahimovic ha parlato, soffermandosi non solo sul match, ma anche su altri dettagli, tra cui il mercato.

“Il derby è sempre speciale, con due squadre della stessa città e con rispetto. Il derby è più di una partita, la prepari concentrato e devi avere voglia di vincere. Abbiamo fatto di tutto per essere qua, ma devi vincere e non ci sono scuse” ha affermato il dirigente rossonero ai microfoni di ‘Sport Mediaset’. A riguardo Ibrahimovic ha parlato anche di mercato e di possibili innesti a gennaio: “L’eventuale vittoria della Supercoppa non cambia tanto, ma stiamo valutando varie situazioni e qualcosa succederà”.

Milan, Ibrahimovic sui rinforzi: “Parliamo con Conceicao”

Prima però ci dovranno essere confronti con il nuovo allenatore Sergio Conceicao. “La squadra sta reagendo bene, c’è energia e tutti sono carichi. Stanno facendo un grande lavoro, in pochi giorni qualcosa è successo” ha affermato.

A proposito di papabili innesti, se in attacco o in difesa, Ibrahimovic ha commentato così: “Parliamo con il nuovo allenatore, ma è troppo concentrato sulla finale. C’è sempre una strategia, è tutto sotto controllo”. Così invece sugli infortuni: “Quando entri in campo, non senti più niente. Ti senti troppo bene e vai al 200%: il dolore non si sente, l’adrenalina è troppo alta. Questo sentirà Leao, gli altri in panchina e anche chi gioca”.

In merito all’arrivo di Conceicao, Ibrahimovic ha parlato anche del suo arrivo e della separazione con Paulo Fonseca. Così il dirigente svedese si è espresso alla ‘Cbs’: “Quando abbiamo portato Fonseca avevamo una identità diversa, ma non abbiamo ottenuto i risultati sperati. Adesso abbiamo cambiato e speriamo di tornare più forti”.