La Juve chiude per i due difensori: c’entra anche il Barcellona

Due nuovi arrivi in questa sessione nel reparto arretrato bianconero vista l’uscita di Danilo, il quale spinge per raggiungere Conte al Napoli. Le ultime

Dopo la Supercoppa potrebbe scatenarsi il mercato Juve. Anche se Giuntoli si sta già muovendo in maniera concreta, come dimostra l’offerta presentata per Antonio Silva. Offerta da 35 milioni complessivi che il Benfica ha respinto: i lusitani sparano alto, 50 milioni, chiedendo quantomeno l’obbligo di riscatto. Ci lavora Jorge Mendes, per cui le percentuali di riuscita sono altissime.

Juventus, doppio rinforzo in difesa con la partenza di Danilo

La priorità è, per l’appunto, la difesa. Con l’uscita di Danilo, il quale spinge per andare al Napoli, le facce nuove nel reparto arretrato potrebbero, anzi dovrebbero essere due. In questo senso occhio ai soliti altri due nomi: Hancko del Feyenoord e Fikayo Tomori del Milan. I rossoneri avevano aperto alla cessione dell’inglese ex Chelsea, ma in panchina c’era ancora Fonseca…

Con Conceicao le scelte del club di Red Bird potrebbero mutare. In sostanza Tomori potrebbe essere tolto dalla lista partenti, qualora rientrasse nel progetto tecnico dell’allenatore lusitano. Una risposta definitiva o quasi in tal senso la avremo, sul campo, molto presto.

Sondaggio di Calciomercato.it sulla difesa della Juventus: i tifosi scelgono la coppia Hancko-Araujo

Per la difesa della Juventus non si possono escludere nomi a sorpresa, come quello di Araujo del Barcellona. Anche se l’interesse per il centrale uruguaiano è ben noto. Come raccolto e scritto da Calciomercato.it lo scorso 27 dicembre, al momento per Araujo non si registrano passi concreti e ufficiali da parte del club bianconero. Vedremo se ci saranno novità o meno nei prossimi giorni.

Ai propri followers X, in particolare a quelli di fede bianconera, Calciomercato.it ha chiesto su quale coppia di difensori dovrebbe puntare la Juventus per colmare il vuoto lasciato da Bremer, Danilo e Cabal. Ha vinto, seppur di poco, il duo composto da Hancko e Araujo. Hanno preso il 51,6%, battendo la coppia Tomori-Antonio Silva che ha chiuso il sondaggio col 48,4%.