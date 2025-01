DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di giovedì 2 gennaio

Le ultime notizie di calciomercato dei venti club di Serie A e non solo. Le trattative di Inter, Juventus, Milan e di tutte le altre: gli aggiornamenti in tempo reale di giovedì 2 gennaio 2025

Con il nuovo anno si è aperta ufficialmente anche la sessione di mercato invernale, la cosiddetta finestra di ‘riparazione’. Mentre Milan, Juve, Inter e Atalanta sono impegnate a Riad per la Supercoppa Italiana, le società si muovono per rinforzarsi in maniera immediata e rempire qualche lacuna.

In attesa di risolvere la questione Danilo in uscita, la Juventus deve chiudere al più presto per uno o due difensori e probabilmente anche un attaccante. Il Milan può salutare Calabria, per cui occhi su eventuali sostituti e su un centrocampista. Roma a caccia di un esterno a destra e una punta, la Lazio punta un centrocampista con Fazzini sempre in pole. Di seguito tutte le trattative della giornata.

09:30 Hien nel mirino dell'Inter Stasera Inter e Atalanta si sfidano nella prima semifinale di Supercoppa, con gli occhi anche sul mercato. Marotta e Ausilio, insieme a Inzaghi, vorrebbero provare a prendere Hien che piace molto ma viene valutato almeno 30 milioni. L’alternativa sarebbe Bijol.