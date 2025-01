Nuovo difensore per Inzaghi prima dell’Atalanta: “È pronto per l’Inter”

I campioni d’Italia attesi questa sera dalla semifinale di Supercoppa contro la ‘Dea’ di Gasperini, ma tiene banco anche il mercato per il club del presidente Marotta

Il match tra Atalanta e Inter aprirà i battenti per la Final Four di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, con la vincente che affronterà in finale una tra Milan e Juventus per il primo trofeo stagionale.

I campioni d’Italia puntano al terzo successo consecutivo nella competizione e intanto guardano con attenzione in casa Atalanta anche in chiave mercato. Oltre a Scalvini, alla ricerca della migliore condizione dopo il lungo stop per l’infortunio ai legamenti del ginocchio, c’è un altro gioiello della ‘Dea’ finito nei radar della dirigenza di Viale della Liberazione.

Stiamo parlando di Hien, perno della retroguardia di Gasperini e profilo che piace non poco al tecnico interista Simone Inzaghi: “Sta facendo il suo percorso di maturazione. Credo che l’Inter stia monitorando dei profili di difensori, era anche su Scalvini prima che si infortunasse, uno di sicura prospettiva. Immagino che ci si stia preparando al dopo Acerbi e de Vrij e devi pensarci molto in anticipo sul come sostituirli – spiega Massimo Paganin a ‘Tuttosport’ – Hien sta crescendo, penso sia monitorato e sia eventualmente pronto per l’Inter anche perché arriverebbe da un sistema di gioco se vogliamo simile. È abituato a difendere a tutto campo e si sta disimpegnando bene all’Atalanta”.

Paganin sulla difesa di Inzaghi: “L’Inter si sta preparando al dopo Acerbi e de Vrij”

Paganin vota Hien (valutato però circa 30 milioni dall’Atalanta) e si pronuncia anche su Bijol, altro nome molto gettonato per la difesa dell’Inter: “Ha caratteristiche diverse rispetto a Hien, è meno veloce, ma ha qualcosa di più in fase di costruzione. Ovviamente, ma questo è un discorso generale, va sempre messo sul piatto il peso della maglia, quell’X Factor lì, del capire se il giocatore saprà confrontarsi con una realtà come l’Inter”.

L’ex difensore dell’Inter si è soffermato inoltre sulla crescita di Bisseck, prima di esaltare de Vrij che ha un contratto in scadenza a giugno (con opzione in favore dei nerazzurri per il rinnovo): “Il tedesco sta maturando, è più indietro rispetto agli altri nella lettura delle situazioni del gioco difensivo e nella costruzione. Si deve sgrezzare dal punto di vista tecnico, però le potenzialità sono molto alte. Inzaghi, che oggi lo ritiene pronto, ci ha lavorato molto, inserendolo poco per volta. De Vrij? È eccezionale. Si è dimostrato un giocatore importantissimo, ora sta veramente bene. Da centrale del trittico arretrato è uno dei più forti in circolazione“.