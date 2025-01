DIRETTA | Juventus-Milan, Conceicao: “Competitivi per vincere” LIVE

.Le dichiarazioni del tecnico del Diavolo alla vigilia del match contro i bianconeri, valevole per la semifinale di Supercoppa Italiana

E’ vigilia di Supercoppa Italiana per il Milan di Sergio Conceicao. Il nuovo tecnico dei rossoneri va subito in campo, contro la Juventus, per provare a conquistare un trofeo.

C’è tanta curiosità per capire quale sarà la formazione dell’ex Porto contro il figlio Francisco.

Segui la conferenza stampa LIVE con Calciomercato.it:

Primi giorni al Milan: “Ho trovato una squadra umile che vuole imparare, che cerca di capire cosa vuole l’allenatore. Questo è importante, è la base per fare un lavoro di qualità . Dobbiamo essere compatititivi per vincere subito. Dobbiamo cambiare questo momento non bello, solo lavorando, le parole non contano niente”.

Poco tempo – “Ne avrei voluto di più, ma sapevo che era così. Sapevo che ci fossero degli infortuni. Non vogliamo però scuse. Ci sono ancora due allenamenti prima della partita. Vogliamo essere incisivi, senza tante informazione”.

Sfidare mio figlio? Non sono emozionato, ho solo la febbre a 39. Non c’è alcuna emozione, voglio batterlo, spero di essere più felice io domani. E’ un giocatore di qualità tecnica e fisiche e ha capacità di capire il gioco. La Juve ha tanti giocatori di qualità giovani. E’ la squadra che lavora bene e che subisce poco. Vediamo come smontare questo. Non dobbiamo castrare il talento, ma dobbiamo essere uniti come squadra e aggressivi. La tecnica, solo bello da vedere all’occhio, non basta”

Tomori – “Non ho parlato di mercato, non ho avuto il tempo. Non mi piace individualizzare le cose. Fa parte del gruppo ed è la cosa più importante per me”

La conferenza stampa di Maignan

In conferenza stampa anche Mike Maignan al fianco di Sergio Conceicao:

Parla Maignan: “Un cambio non è mai facile, ma siamo concentrati per capire cosa vuole il mister. Delusioni? Faremo i bilanci alla fine. Domani c’è una semifinale, una partita molto importante per tutti. Dobbiamo sfruttare questo momento al 100%. Non mi piace parlare troppo, siamo qui per reagire. Ogni giorno diamo il massimo, siamo professionisti. I risultati non piacciono né ai tifosi né a noi. Abbiamo salutato Fonseca, certo che l’abbiamo”.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI