Dall’Atalanta all’Inter, è l’affare di gennaio: ok al prestito

Le ultime di calciomercato a poche ore dalla sfida tra la squadra di Inzaghi e quella di Gasperini valevole per le semifinali di Supercoppa

Aspettando la sfida sul campo di stasera a Riad, che mette in palio la finale di Supercoppa italiana, l’incrocio tra Inter e Atalanta approda sul mercato. Protagonista un calciatore figlio d’arte, che potrebbe cambiare squadra a breve con la formula del prestito.

Vorrebbe tornare in Serie A visto che in Premier ha fin qui trovato pochissimo spazio. Parliamo di Federico Chiesa, che in Inghilterra danno in uscita da quel Liverpool nel quale è approdato alla fine dello scorso calciomercato estivo. Fu un’operazione da circa 12/13 milioni più bonus, con la Juventus che riuscì a cederlo dopo settimane a dir poco travagliate.

Per ‘TBRFootbal.com’, il classe ’97 ha la fila nel nostro campionato. Vengono citate ben 6 squadre, dal Milan all’ex Fiorentina passando per Napoli e Roma, fino appunto a Inter e Atalanta. Questi club “sono tutti desiderosi di prenderlo se il Liverpool accettasse un prestito”, scrive la fonte britannica. Il problema è che i ‘Reds’, primi in Premier e nel girone unico di Champions, “non sono disposti a lasciarlo andare gratis”.

Ventisette anni compiuti lo scorso 25 ottobre, Chiesa punterebbe al ritorno in Italia anche in ottica Nazionale. Non giocando mai, del resto, difficilmente avrebbe chance di rientrare a pieno regime nel giro azzurro. A Liverpool è stato frenato soprattutto da una condizione atletica non all’altezza dei ritmi del calcio inglese, come ammesso dal tecnico dei ‘Reds’ Arne Slot.