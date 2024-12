Scopri quali sono i 5 calciatori di Serie A con il valore di mercato che è cresciuto di più nel corso di tutto il 2024: la Juventus domina la classifica

Seguire il trend di crescita o decrescita dei giocatori nel corso di un intero anno solare è un esercizio estremamente interessante per poter fare una valutazione complessiva sul rendimento dei protagonisti in campo. Grazie ai dati forniti da Transfermarkt abbiamo voluto analizzare quali sono stati i 5 calciatori che hanno visto aumentare il proprio valore di mercato più di tutti gli altri, in Serie A, nel corso del 2024.

Nella classifica che vi mostreremo, predomina sicuramente la presenza di calciatori della Juventus. Nonostante un 2024 non così esaltante, infatti, molti giovani bianconeri hanno visto lievitare il loro prezzo. Nella top 5 non abbiamo tenuto in considerazione quei calciatori che sono rimasti in Italia fino all’estate, ma solo quelli che oggi sono presenti ancora nel nostro campionato.

Andrea Cambiaso, l’anno della definitiva maturazione

Iniziamo la nostra classifica da uno dei tre calciatori della Juventus presenti nell’elenco. Andrea Cambiaso ha visto aumentare il suo valore di mercato del 166%, con un incremento di 25 milioni di euro sul suo valore complessivo. Oggi il terzino bianconero vale 40 milioni secondo i dati Transfermarkt, ma la Juventus lo valuta sicuramente molto di più.

In questa stagione ha vissuto due momenti negativi, contro Lecce e Fiorentina, ma che non possono macchiare un 2024 che lo ha reso maturo definitivamente, facendolo finire in questa classifica. Menzione d’onore per Mario Gila, dato che il suo valore di mercato è aumentato anche per lui di 25 milioni di euro. Il centrale della Lazio ha visto schizzare il suo prezzo dell’833% valendo oggi 28 milioni totali.

Ademola Lookman, il miglior calciatore africano del 2024

Lo dice stesso il titolo: Ademola Lookman è stato eletto come il miglior giocatore africano del 2024 solamente poche settimane fa. Il re della finale di Europa League, con una tripletta storica che ha portato la coppa all’Atalanta. Anche in questa stagione sta mantenendo un rendimento altissimo, dimostrandosi uno dei calciatori più determinanti del nostro campionato.

Il suo valore di mercato è aumentato di 25 milioni, proprio come per Cambiaso e Gila, con un incremento dell’83,3%. Per Transfermarkt, oggi vale 55 milioni totali, essendo anche l’atleta più grande d’età nella nostra top 5. L’Atalanta se lo gode dopo lo spavento di quest’estate, in cui era stato messo fuori rosa.

Francisco Conceicao, la grande sorpresa della Juventus

Lo abbiamo inserito anche come il miglior acquisto di tutto il 2024 della Juventus e questo dato lo conferma. Francisco Conceicao ha visto aumentare il suo valore di 26 milioni di euro, costando oggi 36 milioni. Un incremento del 260% che fa capire come l’investimento fatto dai bianconeri sia stato fenomenale. Arrivato in prestito dal Porto per 7 milioni più tre di bonus, ha subito lasciato un segno sul nostro campionato.

La Juventus riscatterà Conceicao, cercando di evitare di pagare la clausola rescissoria di 30 milioni di euro e provando a ottenere uno sconto. Con questi chiari di luna, però, il Porto farà di tutto per incassare la cifra più alta possibile. Il 22enne è ormai esploso in questa stagione e punta a un 2025 super.

Tijjani Reijnders, il nuovo goleador del Milan

Arrivato nel 2023 per circa 20 milioni di euro, questo 2024 è stato l’anno di Tijjani Reijnders. L’olandese ha vissuto 6 mesi di buonissimo livello da gennaio a giugno, ma è con Fonseca che ha visto crescere a dismisura il suo valore. Da inizio stagione, il centrocampista ha realizzato ben 9 gol e 3 assist, diventando il goleador del Milan.

Il suo valore di mercato ha raggiunto i 50 milioni totali, ma è destinato a salire ancora. Un incremento di 27 milioni da inizio anno, con un +117% totale. Oggi è il top player assoluto del Milan e il neo arrivato Sergio Conceicao, presentato oggi dal club, non potrà sbagliare con lui. I rossoneri devono ripartire da lui per sperare ancora in una difficilissima qualificazione alla prossima Champions League.

Kenan Yildiz, la stella della Juventus

Apriamo e chiudiamo la nostra top 5 con un calciatore della Juventus. Non poteva che essere Kenan Yildiz il vincitore della medaglia d’oro della nostra classifica. Eletto Golden Boy del 2024, l’attaccante turco è stato chiamato ufficialmente in prima squadra dai bianconeri proprio a gennaio scorso e in un anno il suo valore è aumentato del 350%, arrivando a salire di 35 milioni e ottenendo un valore Transfermarkt di 45 milioni totali.

La Juventus, però, venderebbe Yildiz a cifre molto più alte, in caso di clamoroso sacrificio di mercato. Ad oggi il numero 10 non si muove da Torino, essendo un prodotto cresciuto in casa e che è destinato a grandi palcoscenici. Il 2025 dovrà diventare l’anno della definitiva consacrazione, che potrà arrivare se il 19enne (qualcuno si scorda forse della sua età), troverà maggior continuità anche in termini realizzativi.