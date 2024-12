Cambiaso e Yildiz via insieme dalla Juventus: plusvalenza record

Yildiz e Cambiaso nel mirino di un grande club, assalto doppio alla Juventus: il doppio affare genera un incasso pazzesco per i bianconeri

Con il calciomercato di gennaio sempre più vicino, si intensificano rumours e trattative di vario genere che tengono con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori. Non si parla soltanto dei possibili acquisti delle squadre italiane, ma anche dei nomi in uscita, quelli finiti nel mirino delle grandi società. Per i quali, inevitabilmente, i nostri club hanno un po’ di preoccupazione che monta.

La Juventus, per esempio, è divisa tra la necessità di acquisti importanti, quella, forse, di qualche cessione pesante, e la volontà, però, di trattenere i propri gioielli. Come Kenan Yildiz, ma non solo. Come raccontato a più riprese da Calciomercato.it, per la Juventus Yildiz è l’unico davvero incedibile. Il giovane talento turco è la pietra su cui il club vorrebbe costruire il futuro, viste le sue grandi qualità. Ma è difficile comunque ignorare il forcing dei club esteri, che oltretutto non riguarda soltanto lui.

Calciomercato, la Premier League fa la spesa in Serie A: torna alla carica l’Aston Villa con la Juventus

C’è anche Cambiaso tra i giocatori che hanno attirato maggiormente l’attenzione, in giro per l’Europa. Anche per quanto concerne lui, la Juventus non vorrebbe cederlo, ma di fronte a una maxi offerta sarebbe difficile resistere.

Lo pensano anche i votanti del sondaggio di Calciomercato.it su ‘X’. La nostra redazione ha chiesto quale coppia dovrebbe maggiormente essere inseguita dai club della Premier League senza badare a spese. A prevalere, proprio la coppia Cambiaso-Yildiz, messa nel mirino dall’ormai ‘solito’ Aston Villa (37,9% dei voti). Per i due, il club di Birmingham dovrebbe dunque mettere in campo una cifra considerevole, ben oltre i 100 milioni di euro. Quella che sarebbe una plusvalenza davvero super per la Juventus. A prescindere dal fatto di perdere due giocatori di tale valore.