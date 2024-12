Clamoroso Juve: sacrificato Yildiz a gennaio? La verità sul numero 10 e Tonali | CM.IT

Il Dt bianconero corteggia Tonali per il centrocampo: la situazione sul possibile ritorno in Italia dell’ex Milan e sul futuro del gioiello turco

Non è un mistero l’interesse della Juventus per Sandro Tonali, con il Dt bianconero Giuntoli che già nei mesi scorsi si era attivato per capire la situazione del centrocampista della Nazionale.

L’ex Milan vorrebbe ritornare in Italia e al Newcastle non sta trovando lo spazio sperato dopo il ritorno dalla squalifica per il caso scommesse. Sul divorzio a gennaio e l’addio alla Premier League arrivano smentite, non invece sul corteggiamento per il giocatore da parte della ‘Vecchia Signora’. L’entourage di Tonali si è attivato per trovare una sistemazione al classe 2000 in vista della prossima estate, se ovviamente gli scenari non dovessero cambiare con i ‘Magpies’. Punto fermo dello scacchiere del Ct Spalletti con gli Azzurri, mentre al Newcastle le cose non stanno andando come sperato visto che il centrocampista bresciano ha giocato meno della metà delle partite da titolare tra campionato e coppe.

Calciomercato Juventus: Yildiz incedibile per Giuntoli, Fagioli resta in vendita

Tonali così potrebbe lasciare dopo due stagioni la Premier e stuzzica la fantasia di tutte le grandi d’Italia: dalla Juventus all’Inter, passando per un sorprendente ritorno al Milan.

In pressing però ci sarebbe soprattutto il club bianconero dell’estimatore Giuntoli, pronto addirittura a farsi avanti già a gennaio per riportare il nazionale italiano in Serie A. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, oltre a Fagioli il capo dell’area tecnica della Juve sarebbe pronto a sacrificare anche Yildiz se arrivasse un’offerta da 35-40 milioni di euro. Operazione che avrebbe del clamoroso, con i vertici della Continassa che farebbero a meno del gioiello turco dopo l’esplosione di Conceicao e il rientro di Nico Gonzalez, ieri sera entrambi in gol in Coppa Italia contro il Cagliari. Alla Juventus servirà un sostanzioso tesoretto per sferrare l’assalto a Tonali, valutato intorno ai 55 milioni di euro dal Newcastle.

Stando però alle notizie raccolte da Calciomercato.it, la Juve non ha nessun intenzione di privarsi di Yildiz che rimane al momento incedibile e al centro del progetto bianconero. L’interesse invece per Tonali è reale, ma proiettato verso la prossima estate e non nella finestra invernale del mercato. Chi resta invece in uscita è Fagioli, escluso anche con il Cagliari da Thiago Motta e rimasto in panchina per tutta la gara dell’Allianz Stadium.