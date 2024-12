Fagioli spreca di nuovo l’occasione: la Juve lo ‘sacrifica’ per il grande colpo

Fagioli potrebbe finanziare l’acquisto di un grande difensore nel prossimo calciomercato di gennaio. Ecco tutti i dettagli

Fagioli ha sprecato un’altra occasione. Alla quarta da titolare in campionato, il centrocampista bianconero ha giocato una partita molto al di sotto delle sue possibilità, sprecando a fine primo tempo una chance enorme per il pareggio. Hanno deluso pure quasi tutti i suoi compagni, ma la sua insufficienza stona di più considerate le sirene di mercato che lo danno possibile partente a gennaio. Sirene che hanno trovato conferme: Giuntoli è pronto a cederlo con il via libera di Motta, anche se quella del tecnico non è stata una bocciatura nel vero senso della parola.

Come scritto da Calciomercato.it, sulle sue tracce ci sono le due francesi Marsiglia e Paris Saint-Germain. In particolare la squadra allenata da Roberto De Zerbi, che ovviamente ha sempre un occhio di riguardo per la Serie A. Il tecnico bresciano è un grande estimatore del classe 2001 piacentino, che sembra essersi messo definitivamente alle spalle i problemi extracampo che hanno portato a una squalifica di dieci mesi per scommesse.

Eccetto Lipsia, dove è stato uno dei migliori e dove finora si è vista davvero la Juve che hanno in mente Motta e Giuntoli, Fagioli non ha mai davvero convinto. In primis proprio il tecnico italo-brasiliano, che in questi primi mesi di esperienza in bianconero ha fatto capire di non impazzire per lui. Tanto da aver dato l’ok a una eventuale cessione nell’imminente finestra invernale, cessione che farebbe molto comodo in ottica rinforzo nel reparto arretrato.

Juventus, la cessione di Fagioli per il grande colpo in difesa: Hancko prende quota

Fagioli potrebbe finanziare la campagna acquisti di gennaio. Nello specifico l’acquisto di un difensore centrale, obbligato visto il ko di Bremer ma anche quello di Cabal. Giuntoli potrebbe così anticipare un investimento che sarebbe potuto andare in porto nell’estate 2025. In tal senso, il nome che sta prendendo sempre più quota è quello di Hancko del Feyenoord.

Ventisette anni il 13 dicembre, Hancko ha già giocato in Serie A con la maglia della Fiorentina. Alto quasi un metro e novanta, è un difensore fisico e scaltro che, all’occorrenza, potrebbe agire pure a sinistra, o sul centro-sinistra (è un mancino) in una difesa a tre. L’ostacolo? Il Feyenoord stesso, che non vuole privarsene nel bel mezzo della stagione a meno di un’offerta importante. Si parla di una richiesta superiore ai 30 milioni.