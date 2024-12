Affare a sorpresa della Juve: 45 milioni, prendere o lasciare

Le ultime di calciomercato sui bianconeri parlano di un’operazione in Bundesliga con protagonista uno dei migliori interpreti del ruolo

Giuntoli è al lavoro da settimane in vista del calciomercato invernale. L’obiettivo principale è un difensore centrale, vista l’uscita di scena causa infortuni di Bremer e Cabal. In tal senso negli ultimi giorni ha preso quota la pista Hancko, con il Football director della Juve che vuol provare a chiudere per i primi giorni di gennaio. Al contempo, però, non ha mollato Antonio Silva del Benfica. Costanti i contatti con l’agente del portoghese, Jorge Mendes, lo stesso di Conceicao jr.

Il mercato di riparazione potrebbe essere finanziato da Nicolò Fagioli, per il quale è in pressing il Napoli. L’input è arrivato da Antonio Conte, estimatore del piacentino. Come scritto da Calciomercato.it, il tecnico salentino “sta spingendo fortemente per avere il centrocampista a gennaio”. Ma Giuntoli non vorrebbe cederlo in Italia e la possibilità di un do ut des con Raspadori non scalda troppo. L’attaccante è pure in orbita Roma, nell’ambito di uno scambio con Pellegrini.

In vista della prossima estate, invece, Giuntoli potrebbe muoversi pure per un laterale di piede mancino. Dalla Spagna riemerge la pista che porta a un profilo molto apprezzato dallo stesso dirigente juventino. Lo trattò più volte ai tempi del Napoli, quando il calciatore militava ancora nel Benfica, non riuscendo però mai a prenderlo per ragioni prettamente economiche.

Juventus, rispunta Grimaldo: Giuntoli è un suo estimatore

Parliamo di Alejandro Grimaldo, tornante sinistro del Bayer Leverkusen vincitore da imbattuto della scorsa Bundesliga. Secondo ‘El Nacional’, il valenciano starebbe meditando l’addio alle ‘Aspirine’, dove è approdato a zero nell’estate 2023, poiché a fine stagione è molto probabile che vada via Xabi Alonso, direzione Real Madrid.

Grimaldo-Juventus, l’ostacolo è il prezzo

Grimaldo è uno dei migliori laterali al mondo. Per la fonte catalana la sua ambizione è quella di tornare al Barcellona, in cui è cresciuto senza mai giocare in prima squadra, tenuto conto dei dubbi che Flick nutre nei confronti di Alex Balde. Sul classe ’95 ci sarebbe anche la Juve, oltre a Bayern Monaco, Manchester United e Liverpool. Per i bianconeri, però, l’ostacolo sarebbe enorme.

L’ostacolo sarebbe ovviamente il prezzo, fissato a 45 milioni di euro. E il Bayer non farebbe alcuno sconto, quindi quella sarebbe la cifra da pagare per assicurarsi il cartellino di Grimaldo che coi rossoneri ha fin qui collezionato 76 presenze nonché vinto pure coppa e Supercoppa di Germania.