Scambio Pellegrini-Raspadori: perché il Napoli preferisce cederlo alla Roma | CM.IT

Il club azzurro si è già mosso con decisione per il centrocampista giallorosso, apprezzato pure in Premier e da Simone Inzaghi

Lorenzo Pellegrini non è mai stato così lontano dalla Roma. L’ultima panchina di campionato contro il Como, arrivato dopo il gol in Europa contro il Braga, ha fatto parecchio rumore alimentando le voci di mercato che ormai da tempo circolano sul futuro del giocatore. Così, in assenza di segnali chiari da parte del club sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 e come raccolto da Calciomercato.it, il Napoli si è mosso con decisione offrendo già nei giorni scorsi uno scambio con Raspadori.

L’attaccante azzurro, nel mirino anche della Juventus, è fuori dai piani del club e di Antonio Conte, che gli ha concesso davvero pochi minuti in stagione: il compito della società di De Laurentiis è quello quindi di piazzarlo, e la Roma, non essendo una diretta concorrente per l’obiettivo scudetto, rappresenta la destinazione ideale dei campani.

Pellegrini-Raspadori, l’ostacolo è l’ingaggio del giallorosso

L’ostacolo per portare a termine l’affare è però sempre lo stesso, l’ingaggio di Pellegrini da circa 4,5 milioni di euro più bonus che è lontano dai parametri del Napoli. Il mercato, però, deve di fatto ancora partire ufficialmente quindi ci sarà tutto il tempo per esplorare altre soluzioni, comprese quelle che potrebbe offrire la Juventus dove gioca quel Fagioli tanto apprezzato da Conte.

#Pellegrini ha molti estimatori. In passato, è stato corteggiato da #Juve, #Milan e #Inter. Oggi, in #SerieA, #Conte e #Inzaghi sono gli allenatori che lo stimano di più, ma va superato il problema ingaggio. Ps: se Pellegrini guadagna tanto è anche perché la Roma, nel 2021, gli… — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) December 20, 2024

Roma, Pellegrini stimato anche da Inzaghi

Tornando a Pellegrini, va ricordata anche la stima di Inzaghi. Nonostante l’affollamento del reparto con Zielinski e Frattesi, il tecnico dell’Inter guarda con grande attenzione al futuro del capitano giallorosso. Non va trascurato nemmeno il Galatasaray, che si è mosso con decisione la scorsa estate, né le nuove offerte dalla Premier dove l’ex Sassuolo è sempre stato molto stimato.

Pellegrini è nato e cresciuto alla Roma, nella quale è tornato oltre sette anni fa dopo l’esperienza al Sassuolo. Dal 2017 ad oggi ha: