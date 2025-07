Lo prendono al posto di Kolo Muani: sarà il nuovo bomber

Il valzer degli attaccanti è ormai pronto ad entrare nel vivo. Ekitike e Gyokeres hanno dato il via e sono coinvolte anche diverse squadre italiane

Il puzzle delle punte inizia a completarsi. La strada per definirlo è ancora molto lunga, ma i primi tasselli iniziano ad essere messi. Il Liverpool con Ekitike e l’Arsenal con Gyokeres hanno dato il via ad un valzer che durerà ancora diverse settimane e coinvolgerà anche le squadre italiane. L’Inter nelle prossime ore proverà a definire l’approdo di Lookman mentre per Juventus e Milan c’è ancora da attendere un po’ prima di completare il reparto offensivo.

Per quanto riguarda i giocatori, uno dei più cercati è sicuramente Kolo Muani. Il francese viene da una stagione positiva con la Juventus e non rientra più nei piani del PSG. Al momento nessuna squadra ha ancora soddisfatto le richieste dei francesi e uno dei club interessati sembra aver fatto definitivamente un passo indietro. Secondo le informazioni di footmercato.net, la squadra sarebbe pronta a chiudere per un altro bomber.

Calciomercato: niente Kolo Muani, chi arriva al suo posto

Kolo Muani è fra gli attaccanti più ambiti in questa sessione di calciomercato. Si è parlato tanto di Milan, Juventus, Manchester United e Newcastle, ma nessuno fino ad oggi ha soddisfatto le richieste del PSG. I francesi, infatti, chiedono 50 milioni di euro e non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro.

Intanto il Newcastle potrebbe tirarsi fuori dalla lotta per Kolo Muani. Secondo le ultime informazioni di fichajes.com, il club inglese avrebbe deciso di puntare tutto su Sesko. I bianconeri stanno aspettando la cessione di Isak (Liverpool favorito ndr) per andare a chiudere l’operazione con il Lipsia. Le cifre si aggirerebbero intorno ai 73 milioni di euro. I tedeschi, infatti, sarebbero pronti a fare un piccolo sconto sui 100 richiesti per accontentare il calciatore, che spinge per un trasferimento in questo calciomercato.

Il passo indietro del Newcastle, pronto a puntare su Sesko, potrebbe rappresentare una sorta di via libera per la Juventus nella corsa a Kolo Muani. Milan e Manchester United sono più indietro rispetto ai bianconeri e il francese ad oggi è la priorità di calciomercato di Comolli per andare a rinforzare l’attacco di Tudor.

Mercato: Newcastle su Sesko, via libera alla Juve per Kolo Muani?

Il Newcastle sembrava essere l’avversario più ostico per la Juventus nella corsa a Kolo Muani. La cessione di Isak portava i bianconeri inglesi ad avere una forza economica importante e avrebbero facilmente soddisfatto le richieste del PSG per la cessione dell’attaccante francese.

Ora il Newcastle sembra intenzionato a puntare su Sesko. E la Juventus proverà a chiudere l’affare Kolo Muani. Una operazione di calciomercato non sicuramente semplice, ma il giocatore spinge per un ritorno in bianconero e la sua volontà potrebbe essere decisiva in questa corsa.