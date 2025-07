Colpo Juve da 40 milioni: “Un piede e mezzo fuori dal Barcellona”

La richiesta del club è già stata fatta recapitare ai bianconeri: le ultimissime sulle mosse di Comolli

Riunitasi alla Continassa per dare ufficialmente via ai lavori per l’inizio della prossima stagione, la Juventus ha ancora tanti interrogativi da sciogliere ai quali potrebbe ottenere una risposta definitiva in tempi relativamente brevi. Una delle incognite più importanti dell’estate bianconero, come noto, è quello legato al futuro di Douglas Luiz, ma non solo.

Il centrocampista brasiliano ha ormai rotto in maniera definitiva con l’ambiente. La decisione di non presentarsi ai primi test fisici è stato un messaggio assolutamente inequivocabile. Non è di certo un caso che le sirene della Premier League siano ritornate a suonare in modo sempre più insistente proprio negli ultimi giorni. Dal canto suo la Juve, con i soli ricavati dalla cessione del brasiliano, se quest’ultima fosse intavolata almeno in prestito con obbligo di riscatto, potrebbe allora avere gli argomenti giusti per provare ad instaurare un dialogo sempre più fitto con lo Sporting CP per Hjulmand.

Ad ogni modo il club lusitano non ha alcuna intenzione di privarsi a cuor leggere del danese classe ’99 che per caratteristiche resta comunque uno dei profili cerchiati in rosso da Comolli. Le sorprese, però, sono sempre dietro l’angolo in una sessione estiva di calciomercato per certi aspetti atipica. Occasioni piuttosto interessanti – tra suggestioni ed ipotesi clamorose – potrebbero profilarsi in maniera inaspettata seguendo la scia delle mosse dei top club, costretti a fare di necessità virtù.

La Juventus sfida il Liverpool: 40 milioni per il jolly del Barcellona

Una delle ultime indiscrezioni rilanciate da El Nacional concorre a completare proprio questo tipo di mosaico. Secondo la fonte catalana, infatti, ci sarebbe anche la Juventus nel novero dei club interessati a Marc Casadó, giovane centrocampista del Barça che avrebbe cominciato a guardarsi intorno alla luce dell’animata concorrenza, tanto che scrivono che abbia già “un piede e mezzo fuori dal Barcellona“.

Ecco perché, come si legge – pur non avendo ancora imbastito delle vere e proprie trattative – Juventus, Chelsea, Liverpool, United, Bayer Leverkusen e Atletico Madrid avrebbero sondato in modo esplorativo il terreno. Una richiesta di informazioni utile a capire se ci siano i presupposti economici per affondare definitivamente il colpo. In effetti il classe 2003, nonostante la mancata continuità di rendimento nell’ultimo periodo, viene valutato dai blaugrana non meno di 40 milioni.

Mediano dal piede educato e in possesso di un buon tiro dalla media distanza, Casadó mai come nel corso di quest’estate starebbe prendendo in seria considerazione l’idea di cambiare aria. Tutt’altro che indifferente ai contatti diretti e indiretti che lo hanno rimesso al centro delle voci di mercato, uno degli ultimi prodotti luccicanti della cantera del Barça starebbe studiando il da farsi. Flick lo stima ma in presenza di una proposta da 40 milioni molte cose potrebbero cambiare…