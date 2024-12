Primo colpo della Juventus: “Arriva già il 2 gennaio”

La Juventus sa già chi portare subito a Torino, il punto di CM.IT sulle strategie bianconere e sul primo rinforzo sulla lista di Giuntoli

Incassato il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, la Juventus si rituffa sul campionato. Appuntamento assai importante, nel weekend, contro il Monza, per tornare alla vittoria in Serie A dopo oltre un mese. I tre punti sono l’unica opzione per riprendere l’andatura, le concorrenti davanti vanno veloce e occorrono risposte da parte dei bianconeri di Thiago Motta. Nel frattempo, sta lavorando alacremente, in vista del mercato, Cristiano Giuntoli.

La compagine torinese ha delle necessità evidenti, serviranno diversi rinforzi per aumentare quantità e competitività della rosa. Almeno quattro i colpi che la Juventus ha nel mirino sul mercato, come già raccontato da tempo su Calciomercato.it. Thiago Motta attende novità quanto prima, Giuntoli ha tutta l’intenzione di accontentarlo e le strategie dei bianconeri stanno prendendo sempre più corpo. Ne parliamo, ancora una volta, sul nostro canale Youtube nella trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’, identificando chi potrebbe essere, con buona probabilità, il primo tra i nuovi innesti a sbarcare a Torino.

Juventus avanti tutta per Hancko, ma ci sono anche le cessioni: Fagioli verso l’addio

La priorità è per il reparto difensivo, come sappiamo, e in particolar modo su Hancko del Feyenoord, individuato come il rinforzo ideale per caratteristiche.

Juventus che farà di tutto per siglare l’affare all’apertura ufficiale del mercato, anticipando l’offensiva che sarebbe stata prevista per la prossima estate. Non è semplicissimo trattare con gli olandesi, che non vogliono fare sconti rispetto alla valutazione di 30 milioni di euro. I bianconeri vorrebbero strappare un prestito oneroso, intorno ai 5-6 milioni, con obbligo di riscatto a giugno. Può risultare decisiva la volontà del giocatore, che ha già dato l’assenso al trasferimento a Torino, per forzare la mano al Feyenoord, con il quale ci sono ottimi rapporti anche per il prestito di Facundo Gonzalez.

Per il momento, Hancko ha scalato la classifica delle preferenze, è una prima scelta essendo un mancino. Rimangono ottimi i rapporti con Jorge Mendes per l’acquisto dal Benfica di Antonio Silva, che non è detto non possa arrivare insieme allo slovacco. I colpi in difesa dovranno comunque essere due per le necessità numeriche di organico. Si seguono anche altri nomi come alternative, tra cui Vazquez del Genoa, seguito a San Siro contro il Milan dalla Juventus.

Gli scenari di mercato della Juventus potrebbero poi orientarsi verso almeno una cessione pesante. Difficile al momento pensare a un addio di Danilo, il sacrificabile principale potrebbe essere,, per i rapporti non positivi all’interno della Juventus in questo momento, Fagioli. Non Yildiz, che rimane incedibile per la Juventus, a prescindere da eventuali offerte monstre. Attenzione a Douglas Luiz, i continui problemi fisici stanno iniziando a preoccupare seriamente il club che potrebbe valutare proposte dalla Premier League.