Blitz della Juventus a San Siro: nuovo obiettivo per la difesa | CM.IT

Il Dt Giuntoli al lavoro per un nuovo difensore per il mercato di gennaio: fari puntati ieri sera sul match tra Milan e Genoa

La Juventus è a caccia di rinforzi per il mercato invernale, con il Dt Giuntoli che anche pubblicamente ha confermato a più riprese l’arrivo di un difensore a gennaio.

Thiago Motta sarà orfano per tutta la stagione di Cabal e soprattutto di Bremer, dopo i gravi infortuni ai legamenti del ginocchio che hanno colpito i sudamericani. Urge necessariamente un nuovo tassello nella retroguardia bianconera, in emergenza nelle ultime settimane e con l’allenatore italo-brasiliano in difficoltà nelle rotazioni. Diversi i nomi sul taccuino della dirigenza della Continassa, con Antonio Silva al momento in pole nei pensieri della ‘Vecchia Signora’.

Il giovane portoghese è l’obiettivo più caldo e Giuntoli può sfruttare gli ottimi uffici con l’agente Jorge Mendes. Convincere però il Benfica a cedere il difensore a un prezzo ragionevole non sarà facile, con la Juve che tiene quindi vive le altre piste dove spiccano all’ex interista Skriniar e ad Hancko.

Calciomercato Juventus, non solo Frendrup: emissari bianconeri al Meazza anche per Vasquez

Alla lista di Giuntoli e degli uomini mercato bianconeri, inoltre, si aggiunge anche Johan Vasquez come raccolto da Calciomercato.it.

Alcuni emissari della Juventus erano infatti presenti ieri sera a San Siro per seguire il difensore messicano durante il match tra il Genoa e i padroni di casa del Milan. Il classe ’98 è un punto fermo dello scacchiere dei ‘Grifoni’ anche dopo l’arrivo in panchina di Vieira e nella gara pareggiata contro i rossoneri si è segnalato come uno dei migliori in campo. Vasquez piace a Giuntoli e al tecnico Thiago Motta anche per la sua duttilità, visto che può essere impiegato sia da centrale difensivo che all’occorrenza da terzino sinistro. Il giocatore, sotto contratto fino al 2027 e seguito da vicino pure dall’Inter, ha una valutazione intorno ai 15 milioni di euro, con la Juve che potrebbe farsi avanti proponendo un prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Intanto, ma questa non è certo una novità, oltre a Vasquez nella lente d’ingrandimento degli osservatori bianconeri al Meazza c’era anche Morten Frendrup, da tempi non sospetti sull’agenda di Giuntoli. I discorsi sul nazionale danese sono però proiettati verso la prossima estate, quando in un eventuale affare con il Genoa potrebbe rientrare Miretti, attualmente in prestito nelle fila della formazione ligure.