Tonali e triplo colpo scelto dalla Juventus: che sta succedendo

Dalla difesa al centrocampo, le ultime sui bianconeri nella diretta youtube di Calciomercato.it

Sono piovute smentite, ma la realtà è che Sandro Tonali pensa davvero a un ritorno in Serie A. Poi se ciò possa avvenire l’estate prossima o già a gennaio, questo lo vedremo. Anzi lo capiremo. Un’altra cosa certa è l’interesse della Juventus per il centrocampista tornato da una squalifica di dieci mesi per scommesse.

Tonali piace molto a Cristiano Giuntoli, come raccolto da Calciomercato.it, anche se il classe ’99 risulta essere un obiettivo per il prossimo calciomercato estivo. Dunque non per quello invernale ormai alle porte, come da indiscrezioni delle scorse ore.

Il ‘Corriere dello Sport’ ha paventato la possibilità di un ‘sacrificio’ di Yildiz – oltre a quello di Fagioli, da mesi in uscita perchè Thiago Motta vuole un centrocampista di maggior sostanza e fisicità – a gennaio per arrivare subito a Tonali. In tal senso, però, non ci sono giunte conferme.

Juventus, Yildiz incedibile ma…

A Ti Amo Calciomercato, programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it, la nostra direttrice Eleonora Trotta ha ribadito come il talento turco non sia sulla lista dei cedibili del club bianconero. Aggiungendo, però, che in futuro potrebbe essere presa in considerazione la sua cessione qualora arrivasse sul tavolo una proposta importante. Diciamo anche irrifiutabile.

Juventus: Tonali obiettivo non per l’immediato. A gennaio priorità alla difesa

Tonali target per l’estate che verrà, con l’ex Milan e l’Inter possibili insidie. Per l’immediato, ossia gennaio, la priorità di Giuntoli sarà invece un difensore centrale: Antonio Silva del Benfica e Hancko del Feyenoord in cima alla lista.

L’uscita di Fagioli potrebbe poi consentire al Football director di prendere pure un centrocampista (proprio Tonali se Newcastle aprisse al prestito?) e un vice Vlahovic dato che Milik non dà alcuna garanzia sul piano fisico.