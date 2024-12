Scopri i 10 attaccanti più richiesti in Serie A per la sessione di gennaio del calciomercato: l’elenco dettagliato che fa sognare i tifosi di diverse squadre

Il calciomercato è alle porte e i club di tutta Europa hanno già iniziato a muovere i primi passi in queste settimane che precedono l’apertura ufficiale. Anche in Serie A le squadre stanno studiando i colpi da mettere a segno per rinforzarsi in vista della seconda metà di stagione e, dopo aver parlato di difensori e centrocampisti, è il tempo di concentrarci sul ruolo più importante tra tutti: quello dell’attaccante.

Il centravanti è sempre il grande protagonista, quello che attira maggiormente i tifosi, che diventa più facilmente l’idolo della folla. Non sempre, però, i club riescono ad indovinare la mossa giusta o, in qualche caso, è il calciatore a non trovarsi pienamente a proprio agio in un determinato contesto. Ci sono, infine, quelle circostanze in cui un giocatore non riesce a trovare spazio e spinge per una cessione, nel tentativo di ritrovare continuità. Abbiamo quindi scelto i 10 attaccanti più richiesti in Serie A per il calciomercato del 2025.

Giacomo Raspadori, il talento sprecato del Napoli

Senza dubbio il nome dal potenziale più alto, ma sfruttato meno, in tutto il nostro elenco. Jack Raspadori è stato uno dei protagonisti dello storico scudetto del Napoli di due stagioni fa, ma con Antonio Conte sta trovando pochissimo spazio. Il 4-3-3 non lo aiuta come modulo e in maglia azzurra non segna addirittura da aprile.

L’Inter si è mostrata interessata a Raspadori, ma solo uno scambio convincerebbe Conte a cederlo. Infatti, nonostante il poco minutaggio, il tecnico salentino non vuole liberarsene a gennaio, tantomeno per andare a rinforzare un club rivale, come i nerazzurri o come la Juventus, che lo osserva da tempo. Serviranno circa 30 milioni di euro per strapparlo al Napoli ed è dunque complicato che vada via a gennaio.

Beto, il ritorno in Serie A è possibile

Classe 1998, il portoghese ha lasciato il campionato italiano nell’estate del 2023 per 25 milioni di euro, trasferendosi dall’Udinese all’Everton. Da allora, ha accumulato 48 presenze, segnando appena 7 gol e fornendo 2 assist. In questa stagione è comunque partito bene, con 4 reti e 1 passaggio chiave, che gli stanno facendo riconquistare fiducia. La sua permanenza in Inghilterra, però, è in dubbio e il Torino ha mostrato un forte interesse per gennaio. Su di lui anche Juve e Roma. Non sarà semplicissimo riportarlo in Italia, dato che il suo stipendio supera le 2.5 milioni di sterline.

Donyell Malen, il Borussia valuta la cessione

Restiamo fuori dall’Italia, ma questa volta ci spostiamo in Germania. Il Borussia Dortmund starebbe facendo valutazioni sul futuro di Donyell Malen, classe 1999, da quasi 4 anni nel club e con un contratto in scadenza nel 2026. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 40 milioni di euro, una cifra sicuramente eccessiva per gennaio, ma Juventus e Milan tengono comunque gli occhi aperti sulla sua situazione.

La volontà è quella di abbassare la richiesta a 25-30 milioni massimo, così da rinforzare il reparto offensivo. L’olandese, infatti, può essere un valore aggiunto per la sua poliedricità, potendo giocare sia come punta, che come esterno a sinistra e a destra. Quest’anno ha realizzato 4 gol in 19 presenze.

Ange-Yoan Bonny, il finalizzatore del Parma

Aveva incominciato la stagione nel migliore dei modi, con 3 gol nelle prime 8 partite di campionato, poi ha calato il suo rendimento. Resta però un attaccante interessantissimo, che potrebbe presto diventare un rinforzo per qualche big. Su di lui ha messo gli occhi il Napoli. L’agente di Ange-Yoan Bonny, Federico Pastorello, ha parlato del suo futuro ai nostri microfoni in esclusiva. Al momento il francese non si muoverà dal Parma, che deve salvarsi, ma in estate se ne riparlerà sicuramente. Il valore oscillerà in base alle prestazioni del centravanti fino al termine della stagione.

Kenan Yildiz: la stella della Juventus

Molti di voi si domanderanno cosa ci faccia in questo elenco un talento come il suo e la risposta è semplice: nessuno è immune al calciomercato. Realmente Kenan Yildiz potrebbe essere un sacrificato della Juventus a gennaio? Per quel che risulta a Calciomercato.it no, il turco è assolutamente al centro del progetto ed è un intoccabile, ma i rumors circolano e le possibilità di vederlo partire per una cifra altissima non sono da escludere al 100%. Al momento, però, i bianconeri hanno altri progetti per loro 10 che, solo pochi mesi fa, ha rinnovato il contratto fino al 2029.

Arnautovic, possibile uscita dall’Inter

È sicuramente meno certa la permanenza di Marko Arnautovic nell’Inter. L’attaccante austriaco non è mai stato la prima scelta di Inzaghi, tantomeno dopo l’esplosione definitiva di Thuram. Quest’anno si è visto scavalcare persino da Correa e, a parte sporadiche presenze in coabitazione con Taremi, ha dato poco ai nerazzurri. Il Torino è interessato e il presidente Urbano Cairo non ha smentito l’interesse per Arnautovic ai nostri microfoni.

Joshua Zirkzee, il sogno proibito della Serie A

Ha lasciato l’Italia la scorsa estate, ma ora tutta la Serie A rivuole Joshua Zirkzee. Ovviamente, non tutti possono permetterselo e l’attaccante dovrà valutare ogni proposta prima di accettare eventualmente un ritorno nel nostro campionato. L’olandese è ad un bivio: la sua avventura in Premier League non è partita per niente nel migliore dei modi, con 3 gol in 23 presenze e adesso Juventus, Napoli, Milan e Inter lo monitorano.

Difficile che l’ipotesi rossonera si concretizzi, per questioni economiche soprattutto, così come quella nerazzurra per via di un attacco così folto. Piace molto ad Antonio Conte, ma dovrebbe giocarsi il posto con un pupillo come Lukaku, ed ecco che la strada verso i bianconeri sarebbe quella più spianata. Ritroverebbe Thiago Motta, con cui è esploso calcisticamente, ma l’operazione con il Manchester United non è per nulla semplice. Resta un sogno di mercato per gennaio.

Casper Tengstedt, la sorpresa del Verona

Sicuramente il nome più particolare di questa lista. Casper Tengstedt è una sorpresa di questa stagione, con 6 gol in 15 partite con la maglia di un Verona in grande difficoltà. Il norvegese è arrivato in prestito dal Benfica e, a fine campionato, potrebbe essere riscattato per 7 milioni di euro. Prima ancora che si verifichi questa condizione, però, qualche big della Serie A potrebbe tentare il colpo a gennaio, trattando direttamente con i portoghesi. La Juventus, ad esempio, lo ha inserito nell’elenco dei possibili attaccanti vice Vlahovic, ma la trattativa non è ancora iniziata.

Giovanni Simeone, più di un vice Lukaku

Il Napoli è perfettamente consapevole che Giovanni Simeone non è solamente l’alternativa a Romelu Lukaku da 15 minuti a partita. L’argentino sta disputando una stagione di buon livello e, ogni qualvolta viene chiamato in causa da Antonio Conte, risponde sempre presente. Ecco perché non si muoverà a gennaio, se non dietro offerte folli. Il Torino ha tentato di avviare dei contatti, ma il presidente De Laurentiis non ha voluto sentire ragioni. Solamente una proposta da 30 milioni di euro immediata potrebbe far vacillare.

Lorenzo Lucca, il centravanti sottovalutato

Chiudiamo il nostro elenco con l’attuale attaccante dell’Udinese. Il classe 2000 ha iniziato bene la stagione, con 7 gol in 18 presenze, attirando l’attenzione di alcuni club. Lucca è molto attratto dalle sirene dei grandi club, in particolare da quelle della Juve, ma la concentrazione resta sul campionato con i friulani ora al nono posto con 20 punti. I bianconeri torneranno comunque a dialogare con l’Udinese per capire i margini di una trattativa per gennaio, altrimenti ogni discorso verrà rimandato in estate.