Spalletti ‘contro’ Conte: assist per l’addio di Raspadori, ecco la squadra ideale

Giacomo Raspadori alla ricerca di spazio, le parole del Ct riaccendono gli scenari di calciomercato sull’attaccante del Napoli

Non entusiasma, dal punto di vista del gioco, il Napoli capolista, ma Antonio Conte ha quanto meno restituito garra e compattezza agli azzurri, che si vedono tutte in quasi ogni partita. E’ una squadra partenopea molto diversa rispetto a come l’avevamo conosciuta negli ultimi anni, in cui il focus tecnico tattico è stato ribaltato. E in cui non tutti trovano il giusto spazio, come Giacomo Raspadori.

Il minutaggio del classe 2000 è diminuito drasticamente con l’arrivo di Lukaku, per lui soltanto qualche spezzone di partita negli ultimi mesi. Una situazione che chiaramente non lo soddisfa. Qualche giorno fa, il giocatore ha fatto presente, in maniera chiara, in una intervista alla ‘Vivo Azzurro Tv’, che vorrebbe giocare di più.

Nonostante il poco spazio che gli sta concedendo, Conte non vuole lasciare andare Raspadori sul mercato ed è stato chiaro in conferenza stampa prima del match con il Torino. Tuttavia, a dare man forte all’ex Sassuolo è arrivato il Ct della Nazionale, Luciano Spalletti, intervenuto a Castel di Sangro in occasione dell’inaugurazione della piscina comunale e intercettato dai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, cui ha affermato: “Raspadori ha ragione, ha bisogno di giocare di più per mettere in mostra le sue qualità”. Frasi che inevitabilmente fanno ripartire la giostra di mercato attorno a lui.

Raspadori via dal Napoli: tra Juventus, Atalanta e le altre spunta la Fiorentina

L’Atalanta sarebbe pronta a mettere sul piatto 25 milioni per Raspadori anticipando la Juventus. Entrambi potrebbero essere contesti tattici in cui il giocatore potrebbe trovarsi bene, ma anche lì, con il rischio di fare molta alternanza tra campo e panchina.

Un discorso che riguarderebbe di sicuro, in caso di sondaggi più concreti con il Napoli, anche Milan e Inter, per lo meno per come sono composte le rose attuali di rossoneri e nerazzurri. Altrettanto per la Roma, dove c’è abbondanza sulla trequarti. Invece, la Fiorentina potrebbe fare al caso di Raspadori, come aveva dichiarato lo scout Michele Fratini ai microfoni di ‘Ti Amo Calciomercato’. I viola sono in grande crescita e per coltivare ambizioni assolute potrebbero pensare a un investimento importante a gennaio. Nel 4-2-3-1 dei toscani di Palladino, Raspadori avrebbe la possibilità di giostrare in svariate posizioni e trovare molto spesso spazio, con i tanti impegni in calendario.