DIRETTA | Conte su Kvaratskhelia: “Lui deluso dopo Napoli-Roma, io sereno”

Le parole del mister azzurro a pochi giorni dalla quattordicesima giornata di Serie A: il Napoli affronta il Torino domenica 1 dicembre alle ore 14:00

Per continuare a sognare, per guardare ancora tutti dall’alto. Il Napoli va in trasferta a Torino e non vuole sbagliare un impegno delicato, mentre i granata sono in crisi e la tifoseria si è scagliata contro Urbano Cairo.

Out Mazzocchi a causa di un infortunio, la formazione partenopea non avrà particolari defezioni tra i titolari. Il Napoli si presenta allo Stadio Olimpico Grande Torino al meglio delle condizioni psicofisiche, nonostante qualche critica di troppo su alcuni singoli, come Kvaratskhelia e Lukaku, i due migliori marcatori stagionali della rosa. Segui su Calciomercato.it la diretta testuale della conferenza di Antonio Conte che comincerà alle ore 14:30.

Posizione in classifica – “Dobbiamo essere realisti e sapere che siamo solo alla 14a giornata. E dobbiamo essere realisti che nel giro di pochi punti ci sono tante squadre. Il campionato è equilibrato. Non credo che la classifica rimarrà così fino alla fine. Alla fine del girone d’andata si allungherà. A noi fa piacere, significa che stiamo facendo un buon lavoro. Penso che comunque giorno dopo giorno stiamo ponendo delle basi importanti. E vedo una continua crescita, della squadra e anche dei singoli. Trovo una rosa molto cresciuta rispetto a Dimaro e Castel di Sangro. Il nostro miglioramento passa dall’alzamento del livello di ogni singolo calciatore”.

Su Vanoli – “Paolo è un ragazzo serio e grande lavoratore. Ho avuto il piacere di conoscerlo quando io ero il ct e lui allenava una squadra Under. Poi l’ho portato con me, nel mio staff. E’ sempre molto curioso. Mi è dispiaciuto quando decise di staccarsi e intraprendere una strada diversa. Ma al tempo stesso ero orgoglioso di aver potuto dare qualcosa a lui. E Paolo sicuramente mi ha dato qualcosa in quegli anni”.

Sul cammino europeo delle altre italiane – “Il martedì, il mercoledì, il giovedì europeo confermano che in Italia abbiamo un livello tecnico e tattico di squadre forti molto elevato. Altrimenti non ti imponi come Inter, Atalanta, Milan, la Juventus che ha fatto benissimo in uno stadio difficile come quello dell’Aston Villa. Noi abbiamo vinto contro la Roma, una signora squadra, che ha pareggiato contro il Tottenham. Vedi la Fiorentina, la Lazio stessa…Il calcio italiano è cresciuto in maniera importante. E oggi ti trovi con delle squadre forti, motivo per il quale c’è questo equilibrio. Tutto questo fa parte di un percorso e anche noi un domani vogliamo aggiungerci a questa situazione”.

Su Kvaratskhelia – “Inevitabile che era molto deluso dopo Napoli-Roma, perché ha avuto due chance davvero importanti per segnare. Avremmo potuto gestire meglio i dieci minuti finali. Ma è un ragazzo che ha voglia di crescere, è sintonizzato con i compagni, è sul pezzo. Vedo un calciatore con voglia di fare step in avanti. E quando vedo questo, sono molto sereno. Stiamo parlando di un bravo ragazzo, di 23 anni, che ha capito di poter diventare un giocatore di livello top”.

Sul gruppo – “Dopo ogni allenamento sono contento dell’applicazione di questi ragazzi. Ogni volta che andiamo ad affrontare una situazione, li vedo che sono applicatissimi. E quando vedo questo, sono contento e felice. Hanno voglia di migliorarsi, di alzare il livello. Dal primo all’ultimo. E loro da questo punto di vista mi rendono molto contento di avere questo gruppo a disposizione”.

Sul Torino in difficoltà – “Ho analizzato le partite del Toro. Sono partiti benissimo, poi hanno avuto l’infortunio di Zapata. E’ un gruppo solido, con buona qualità. Non dimentichiamo che è una squadra a metà classifica e non vince da molto. Quasi ogni domenica andavo a vedere la partita del Torino, io lo conosco bene quell’ambiente. Dovremo fare tanta attenzione, perché sarà una partita da affrontare nella giusta maniera. Bisogna avere grande rispetto della qualità dell’avversario e dell’ambiente che troveremo”.