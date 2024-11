Juventus e Giuntoli anticipati: 25 milioni per il colpo Raspadori

L’attaccante della Nazionale non ha spazio sotto la gestione Conte e potrebbe cambiare aria a gennaio: strada in salita per la Juve

Il Napoli comanda la classifica di Serie A e fuori dal campo è alle prese con alcuni casi spinosi, in primis il rinnovo di Kvaratskhelia.

La dirigenza partenopea non ha ancora trovato l’accordo con il fantasista georgiano, piuttosto irrequieto e che domenica non ha gradito il cambio nella ripresa del match poi vinto dalla squadra di Conte al ‘Maradona’ contro la Roma. Continua il braccio di ferro tra le parti, con ‘Kvara’ che al momento percepisce poco meno di 2 milioni di euro netti a stagione.

A Castelvolturno c’è il inoltre il caso Raspadori, finito nel dimenticatoio con Conte in panchina. L’ex Sassuolo è una riserva di lusso sotto la gestione del tecnico salentino e in campionato ha collezionato appena 2 presenze da titolare, con soltanto 240 minuti complessivi a referto. Raspadori è ancora a secco di gol e cerca maggiore continuità per rilanciarsi, anche per non perdere il treno della Nazionale.

Calciomercato Juventus, Raspadori in uscita dal Napoli: scatto Atalanta

La fiducia del Commissario tecnico rimane comunque intatta e finora il mister di Certaldo ha continuato a convocarlo nell’Italia malgrado il giocatore abbia giocato pochissimo nel Napoli.

Raspadori si sta guardando attorno, visto che il Napoli non gioca le coppe europee e lo spazio quindi rimane ridottissimo nell’undici titolare. Lukaku e Kvaratskhelia sono intoccabili, così se le cose non dovessero cambiare nelle prossime settimane a gennaio potrebbero aprirsi le porte per un addio dell’attaccante classe 2000. Le pretendenti non mancherebbero di certo per Raspadori, ad iniziare dall’Atalanta che lo ha corteggiato già nell’ultima parte dello scorso mercato estivo. Gli orobici starebbero pianificando un nuovo assalto e regalare a Gasperini un’altra freccia offensiva per il sogno scudetto.

Il Napoli – come riporta il ‘Corriere dello Sport’ – non chiuderebbe le porte alla partenza di Raspadori e sarebbe disposto ad ascoltare le offerte, ma vorrebbe incassare almeno 25 milioni di euro da un’eventuale cessione dell’attaccante. L’Atalanta rimane in prima linea per l’ex Sassuolo e vorrebbe anticipare le altre big, in primis la Juventus dell’estimatore Giuntoli, a caccia di una punta per rimpolpare l’attacco di Thiago Motta.