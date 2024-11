Affare choc della Juve a gennaio: Giuntoli piazza Vlahovic | ESCLUSIVO

Le ultime di calciomercato sulla Juventus hanno come protagonista di nuovo il bomber serbo. Spunta un’operazione incredibile per la sessione invernale

Nel calciomercato di gennaio la Juventus sarà una delle protagoniste assolute. Come ammesso da Giuntoli, il club interverrà per sostituire l’infortunato Bremer. In realtà il Football director potrebbe provare a prendere anche un vice Vlahovic. Tutto o quasi dipenderà dalle condizioni di Milik, ai box dall’estate scorsa, nonché dalle opportunità che offrirà la finestra invernale.

Un possibile vice Vlahovic? A Juve Zone, programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it, è riemerso il nome di Giacomo Raspadori. “È il profilo più spendibile – ha detto Mirko Di Natale di ‘Tuttojuve.com’ – Giuntoli ci ha sempre puntato ed è un giocatore da Motta”. Il problema è che appare difficile possa arrivare un’apertura di De Laurentiis alla cessione dell’ex Sassuolo ai bianconeri. Ma anche di Conte, visto che non sarebbe tanto intelligente rafforzare, almeno sulla carta, una diretta concorrente al titolo nel bel mezzo della stagione.

Per la Juventus si rifà pure il nome di Zirkzee, che sta faticando in quel di Manchester anche per via del disastro sportivo combinato da ten Hag e soci: “L’entourage dice che non c’è l’intenzione di andar via a gennaio”. Stesso discorso per Raspadori: i ‘Red Devils’ hanno speso 50 e passa milioni per l’olandese solo l’estate scorsa, complicato se non impensabile possano darlo via già a gennaio. Per giunta soltanto in prestito.

Colpo di scena Vlahovic-Psg a gennaio: “Soluzione molto interessante”

Tornando a Vlahovic, a ‘Juve Zone’ Elvin De Fazio de ‘L’Equipe’ dirotta il discorso su una possibile cessione del serbo. Possibile, per lui, già a gennaio. Già, ma a chi? “Mi auguro che riesca a rinnovare con la Juventus. In caso contrario per il PSG sarebbe una soluzione molto interessante“. In casa parigina c’è aria di rivoluzione, con Luis Enrique che potrebbe fare le valigie a giugno.

Ci sbilanciamo: impossibile che la Juve venda Vlahovic a gennaio, mentre per l’estate i giochi sono aperti. Senza rinnovo, la partenza da Torino del classe 2000 potrebbe essere inevitabile. A proposito di Psg, in uscita c’è sempre Skriniar che è un profilo ‘caldo’ per la Juve proprio in vista di gennaio. Il collega De Fazio, però, raffredda la pista: “L’unica possibilità sarebbe un prestito e non sono sicuro che il Paris Saint-Germain sia disposto ad aprire a questa soluzione”.