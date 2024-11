Bomber scippato alla Juventus: “Attenzione alla Fiorentina” | ESCLUSIVO

La società bianconera potrebbe vedersi soffiare dai viola un attaccante che piace molto a Giuntoli: c’è anche la Roma

Attaccante? No, grazie. Cristiano Giuntoli, un po’ a sorpresa, ha chiuso la porta ad un acquisto nel reparto offensivo, nonostante Vlahovic abbia dovuto finora reggere da solo il peso dell’attacco della Juventus, pagando poi dazio dal punto di vista fisico.

Il Football director bianconero ha spiegato che la società ha piena fiducia in Arek Milik che per gennaio dovrebbe tornare arruolabile. Nonostante questo però continua le indiscrezioni circa la possibilità che qualcosa possa essere fatto alla riapertura del mercato, magari puntando su qualche scontento. Rientra in questa categoria Giacomo Raspadori che proprio nei giorni scorsi ha lanciato un messaggio a Conte, dicendo di voler giocare con più continuità per dimostrare il suo valore.

Dichiarazioni che possono essere lette come il preludio ad un addio al Napoli già a stagione in corso, anche se non sarà facile convincere De Laurentiis a cederlo ad una diretta concorrente. Ma non ci sarebbe soltanto la Juve su Raspadori, accostato in estate anche all’Atalanta: la vera rivale potrebbe essere la Fiorentina.

A dirlo è lo scout Michele Fratini, intervenuto a Ti Amo Calciomercato sul canale Youtube di Calciomercato.it.

Juventus, insidia Fiorentina per Raspadori: “Ricorda Di Natale”

Fratini nel suo intervento si è, infatti, soffermato anche sulla situazione di Raspadori e ha avanzato l’ipotesi che possa diventare un obiettivo della società toscana.

“Commisso ha detto che potrebbe fare uno sforzo economico a gennaio, se necessario… – le sue dichiarazioni -. Lo vuole la Juve, lo vorrebbe anche la Roma ma attenzione alla Fiorentina. Può fare la prima, la seconda punta, ma anche il trequartista. E l’anno scorso fece pure la mezz’ala. Ricorda Di Natale, con le dovute misure. Ma ricorda lui, poi ogni giocatore va messo nelle condizioni giuste”.

Condizioni che non sembra trovare a Napoli dove ormai vede il campo sempre più con il contagocce: appena tre le apparizioni, tutte per pochi minuti, da quando Lukaku è arrivato in azzurro, e Simeone che lo ha scavalcato nelle gerarchie tra i subentranti. Una situazione che ha spinto Raspadori a reclamare più spazio, con Juve e Fiorentina alla finestra.