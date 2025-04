Nuovo caso Lautaro dopo Inter-Roma: rischia anche lui la squalifica

Oltre al danno del ko per i nerazzurri può arrivare anche la beffa ulteriore: il difensore è stato colto dalle telecamere

Rischia di lasciare parecchi strascichi il match di ieri pomeriggio tra Inter e Roma. I nerazzurri hanno perso la terza partita di fila, dopo quella col Bologna a Pasqua e il derby di ritorno in semifinale di Coppa Italia. Tre ko consecutivi, tra l’altro senza segnare gol, per la squadra con più reti all’attivo di tutto il campionato, sono la certificazione di una crisi e di una situazione di estrema difficoltà. Il Napoli, inoltre, ha battuto il Torino e si è portato a +3, il tutto a tre giorni dalla supersfida in casa del Barcellona che intanto ha battuto il Real Madrid in finale di Copa del Rey.

Lo 0-1 con la squadra di Ranieri ha messo in evidenza che i giocatori ci sono ancora per voglia e determinazione, nel secondo tempo e non solo hanno attaccato con i nervi e il cuore schiacciando la Roma. Ma sono mancate spesso le gambe e la lucidità come dimostrano gli appena 2 tiri in porta sui 17 totali. E poi le polemiche per il rigore non assegnato a Bisseck per la trattenuta di Ndicka, che secondo l’Aia era da assegnare. Insomma, il ko di ieri ha portato in dote solo cose negative, che però potrebbero anche non essere finite qui. Secondo ‘Tuttosport’ infatti in questi giorni può scatenarsi un altro ‘caso Lautaro’, ovvero la stessa vicenda relativa alla bestemmia dell’argentino in occasione di Juve-Inter. Per il quotidiano torinese, stavolta al centro della questione c’è Yann Bisseck.

Bisseck come Lautaro, possibile bestemmia in Inter-Roma: rischio squalifica

Il difensore tedesco infatti sarebbe stato colto proprio mentre pronunciava un’espressione blasfema durante la partita contro la Roma di ieri a San Siro. Un labiale, si legge sul quotidiano, “inequivocabile”, precisamente verificatosi al minuto 64, dopo uno sfortunato rimpallo in seguito a un tentativo di cross effettuato e respinto che però non gli porta neanche la rimessa laterale. Bisseck non è contento della decisione dell’arbitro e allora si lascia andare al suo disappunto liberandosi appunto con una bestemmia che sarebbe individuabile dal labiale.

Una questione simile a quanto avvenuto appunto con Lautaro Martinez, che alla fine ha patteggiato una multa in quanto il Giudice Sportivo non ha potuto dimostrare in maniera chiara e inequivocabile la natura dell’espressione pronunciata dall’argentino a causa della mancanza dell’audio relativamente alle immagini che avevano individuato il fatto. Secondo il Codice di Giustizia Sportiva “in caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata”. Nel caso dei nerazzurri la prossima partita è quella contro il Verona di sabato, poi toccherà invece alla trasferta in casa del Torino. Nel frattempo, però, si è fermato anche Pavard.