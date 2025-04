DIRETTA Serie A, Udinese-Bologna 0-0: Davis spacca la traversa LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Bluenergy Arena’ tra i bianconeri di Runjaic e i rossoblu di Italiano in tempo reale

Il Bologna fa visita all’Udinese in Friuli nel primo posticipo del lunedì valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, quindicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che hanno motivazioni diametralmente opposte che sarà diretta dall’arbitro Maresca della sezione di Napoli.

Reduci dal successo in extremis contro l’Inter di Pasqua, i rossoblu di Vincenzo Italiano hanno bisogno di tornare alla vittoria anche in trasferta dopo il ko con l’Atalanta. Lo scopo è quello di conquistare i tre punti per sorpassare di nuovo la Juve al quarto posto che vale la prossima Champions League. I bianconeri di Kosta Runjaic, privi dello squalificato Bijol, vogliono interrompere la striscia di cinque sconfitte consecutive iniziata a metà marzo contro il Verona e proseguita contro Inter, Genoa, Milan e Torino, sebbene la salvezza non sia in discussione. La partita sarà visibile in tv, ma anche in streaming su smartphone, pc e tablet soltanto sulla app di Dazn. All’andata i felsinei e i friulani impattarono sul punteggio di 1-1 per effetto del rigore trasformato da Orsolini ed il gol di Giannetti dopo il penalty fallito da Thauvin. Calciomercato.it vi offre il match della ‘Bluenergy Arena’ tra Udinese e Bologna live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Udinese-Bologna

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kabasele, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Payero, Kamara; Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Lucumì, Beukema, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A:

ARBITRO: Fabio Maresca di Napoli

PROSSIMI IMPEGNI: Cagliari-Udinese sabato 3 maggio ore 15; Bologna-Juventus domenica 4 maggio ore 20:45.