Operazione e stagione finita, UFFICIALE: salta il Mondiale per Club

Infortunio e operazione ufficiale: la stagione è conclusa, salta anche il grande evento in programma negli Stati Uniti

La stagione si è conclusa prematuramente: un infortunio alla spalla gli impedirà di giocare i prossimi impegni, tra cui il Mondiale per Club.

Fabio Miretti è stato infatti costretto a operarsi a seguito di una lussazione e non potrà disputare le ultime quattro gare di campionato, a partire da quella contro il Milan in programma il prossimo 5 maggio. Il centrocampista ha disputato la stagione in prestito al Genoa e sarebbe tornato alla Juventus per mettersi a disposizione di Igor Tudor e del club in vista del Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti. Il processo di recupero lo costringerà però ai box e a stare lontano dai campi di gioco.

Questo il comunicato ufficiale da parte del Genoa, che ha sottolineato come l’operazione sia stata organizzata in completa sinergia con la Juventus, club proprietario del cartellino del calciatore:

“Fabio Miretti è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico di stabilizzazione della lussazione acromion-claveare alla spalla. L’intervento svolto in sinergia con Juventus FC è perfettamente riuscito e il giocatore inizierà il percorso riabilitativo a partire dai prossimi giorni”.